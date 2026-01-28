Horóscopo de Nana Calistar de hoy miércoles 28 de enero de 2026 para cada signo: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Amor, dinero, trabajo o fortuna, descubre lo que te depara el destino

Nana Calistar ya tiene todo preparado para revelar el horóscopo de los 12 signos del zodiaco, y para hoy 28 de enero 2026, algunas personas deberán tener mucho cuidado con algunas señales que el Universo les manda, pongan atención en pequeños detalles, estos harán la diferencia.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 28 de enero

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, recuerden que son un signo intenso y cambiante, el cual está lleno de cualidades que no tienen los demás; por lo que, hoy 28 de enero de 2026, la experta les dice que deben ocupar su poder y sacarle provecho.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 28 de enero

Para mis queridos Tauro, Nana Calistar les dará un jalón de orejas; eso sí muy cariñosos, pero muy necesario. Cuidado con las enfermedades respiratorias, porque podrían aparecer si es que sigues descuidando tu persona y tu salud.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 28 de enero

Se abren puertas muy importantes en el terreno del amor, pero también te lanzan una advertencia muy clara, no te distraigas ni te atontes entregándolo todo desde el comienzo. De hecho, tu error más grande ha sido amar muy rápido y pensar lento; no repitas esto; y si tienes pareja bájale a los celos.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 28 de enero

Te llega un día cargado de bendiciones que comienzan a moverse muy fuerte en el ámbito familiar. Una noticia que se relaciona con el embarazo saldrá a la luz en algunos días, todo estará lleno de emoción, nervios y hasta lágrimas.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 28 de enero

Este 28 de enero viene con movimientos muy fuertes que marcarán un antes y un después; se visualiza un cambio de ciudad o de carro; por otro lado, algo se mueve y no será casualidad, será una evolución necesaria. Deja que el Universo te sorprenda.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 28 de enero

Este 28 de enero estará muy movido, de hecho, una amistad se aparecerá de nuevo para desahogarte y pedirte un consejo. Tendrás que escuchar y aconsejar, eres ese psicólogo que todos buscan cuando te necesitan. Ayuda, pero no absorbas el problema como si fueran tuyos.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 28 de enero

No permitas que los fracasos del pasado te afecten, vive tu presente y abre tu corazón. Amar no siempre fue el error, pero sí fue quedarte donde no te valoraban. No te conviertas en alguien frío sólo por cuidarte; recuerda que, el karma existe, lento, pero seguro.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 28 de enero

No deberás resolver problemas que no te corresponden; las soluciones rápidas sólo generan más problemas; respira, analiza y entiende que todo es un proceso, sin embargo, podría llevarte una decepción por parte de un amigo o un familiar.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 28 de enero

Confiar no siempre ha sido una virtud, no confíes mucho ni cuente todos los triunfos que tengas, debes soñar en grande pero cuidar tus deseos porque no todos te escuchan con entusiasmo, sino con envidia y con su vibra podrían hacer que no se te cumplan estos objetivos.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 28 de enero

Tu cuerpo te está pidiendo mucha atención, y además te llega una sacudida muy necesaria, esas que duelen mucho, pero que acomodarán tu vida. Si no sigues la dieta y tienes descanso, el cansancio aumentará y todo cobrará factura.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 28 de enero

Este día te llegan sorpresas que aunque en un inicio te saquen de onda, terminarán por beneficiarte más de lo que piensas; en el ámbito laboral se marcarán cambios de horario e incluso algunas responsabilidades nuevas o incluso una modificación de puesto.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 28 de enero

Te llega una revelación que te dejará pensando, la vida ya empezó a cobrarles factura a quienes te hicieron daño, no te alegres y tampoco te burles, porque el karma siempre se hace presente. Tú sólo observa y agradece que ya no estás ahí.