Aries - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

La Luna menguante a entrado a Leo en signo de fuego como tú. Los astros te dicen cuida tu impulso, es momento de que entiendas que necesitas de una relación directa con la vida. No te sirven las cosas a medias. inicias pero no terminas, últimamente te ha costado encontrar el sentido; la razón de la existencia, va siendo momento que le pidas a tu ser Crístico que llevas dentro. Deja de juzgar, verás las imágenes reales de los seres humanos con los que te relacionas. Despréndete de querer juzgar todo como tú lo vez, pero que no es así. Tu decreto: Qué tal si hoy pudiera ser el inicio de algo distinto. Realízalo diario frente al espejo.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!