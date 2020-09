Cáncer - Horóscopo de hoy 14 de septiembre

Cuida no nada más lo que dices, si no, cómo lo dices, ya que vas a lastimar a muchas personas, recuerda, la palabra tiene poder. Solo exprésate de manera espontánea, sin querer que tu palabra sea verdad.

En cuanto a los papeles que tienes pendientes, organízalos, y sobre todo no los dejes rezagados, en esta semana los ocuparás. En el amor trata y trátate con toda la admiración.

Tu color de la semana es el rosa; color del amor universal, y tu alimento energético el cacao para lograr abrir ese chakra del corazón.

