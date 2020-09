Capricornio - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

Vas a iniciar la semana depurando, ya que has vivido meses anteriores de deslealtad; sin llegar a la traición, así que muchos signos te verán muy frío con otras personas cuando sientas que te puedan herir o traicionar. La recomendación de los astros es: no uses esa máscara, más bien has caso a tu intuición, si es pesado no es verdadero, si es ligero es verdad. Haz perdido incluso la fe, hoy es un buen momento para elevar una bendición al planeta.

Tu decreto: Todos los días, de todas maneras, mejoro en todos los aspectos de mi vida. Hazlo tuyo siéntelo.



