Capricornio - Horóscopo de hoy 16 de septiembre

Oh bendita manera de elección, recuerda, tu elemento es tierra. Entre que sí te avientas, entre que sí te laten los planes que te propone tu pareja o prospecto, pero a la hora mejor no le entras. Tu opción ideal es quedarte en pausa hasta que tu habitual asertividad regrese a ti conforme siga avanzando la semana. Saca tu intuición, no todo es razonar. La clave es que te quedes en pausa en lo que resuelves si vas, vienes o te regresas. Tu número 4 te da estabilidad. Felices fiestas patrias en México.



