Capricornio - Horóscopo de hoy 6 de septiembre

Esta Luna llena en Tauro te hará frenarte. Marte te impulsará y estarás en guerra interna, por lo que no des por hecho chismes y habladurías, te estarías limitando frente a esa persona por llenar tu mente de ideas negativas. Aclara directamente, no confrontes, escucha también. Tu actitud decidida te dará satisfacciones, no lo dudes. Aprenderás a tomar mayores riesgos en el amor.