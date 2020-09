Géminis - Horóscopo de hoy 6 de septiembre

En pensamientos cómo afecta la Luna llena en Tauro ¿verdad mi adorado comunicador? No permite que tu mente viaje, se vaya al país del nunca jamás, así que tomarás decisiones con respecto al plano familiar y emocional. No te dejarás influenciar por el entorno para ello, buscarás aclarar algunos aspectos que no te agradan de la relación con tu pareja. Si estas soltero, buscarás qué no quieres de la pareja, no te mortifiques por algo que aún no es.