Piscis - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

Domingo para meditar, pero no a solas, no rehúyas a los que te aman y quieren conocer cómo estás.

Pececito; hijo de Neptuno de las profundidades, también necesitas hablar de lo que a veces no está en nuestras manos, la solución. Si te sientes impotente frente a lo que has vivido estos meses; platicar, tener conversaciones incluso en las redes, te hará bien para expulsar esa energía caótica y poder avanzar dulce y gradual.

Tu decreto: Mi vida social está mejorando, mi vida económica está mejorando.

Repítelo muchas veces hasta sentir que vibras con ello.

