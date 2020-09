Sagitario - Horóscopo de hoy 3 de septiembre

Este tránsito de Luna hace que las emociones estén a flor de piel, así que si necesitas desahogarte, llorar o reír no te contengas. Te ayudarán a desenredar asuntos de familia que te incomodan. También es necesario que conozcan cómo te sientes. Lo que no es valido es que impongas, así que cuida tus impulsos para no cometer errores que después te arrepientas. Arcángel Haamiah te aporta serenidad.