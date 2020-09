Virgo - Horóscopo de hoy 10 de septiembre

La Luna confronta tus miedos al compromiso, la toma de acción se verán confrontados. Es momento de entender que donde no hay entrega no hay bendiciones. Tus miedos a elegir la opción incorrecta están haciendo que te quedes paralizado. Ser vulnerable y elegir un camino; aunque no tengamos garantías de que funcionará, es de valientes, la Luna menguante en Géminis y al Universo le gustas valiente. Un Arcángel como Gabriel te apoya.



