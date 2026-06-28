MasterChef 24/7: El error que arruina los sartenes y quizá repites sin darte cuenta

Tener un buen sartén es indispensable para preparar una infinidad de recetas y darle a los ingredientes la preparación correcta, justo como lo hacen los participantes de MasterChef 24/7. Es por esto que hay que saber cómo cuidar estas herramientas para no desgastarlos antes de tiempo, ya que a veces los malos hábitos reducen considerablemente su vida útil y, en los peores casos, dejarlos inservibles.

Una de las prácticas más recurrentes es el cortar cosas al interior de los sartenes, ya sea para ahorrar tiempo o para tratar de solucionar rápido un error en la receta. Sin embargo, esta es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu batería de cocina porque maltrata la superficie y genera pequeñas rayaduras, que aunque a veces pueden ser imperceptibles, sí van dañando el antiadherente y afectan su funcionalidad.

Es muy importante cuidar los sartenes para que funcionen con todas las recetas|Canva

Cuáles son los utensilios de cocina que deberías evitar usar sobre tus sartenes

Otra de las prácticas nocivas con los sartenes porque los maltratan sin que te des cuenta, está en usar los materiales incorrectos a la hora de cocinar. Por ejemplo, las palas, espátulas y cucharas de metal no son aptas par sartenes, en especial si tienen capas de teflón y antiadherentes.

Cuidar los sartenes prolonga su vida útil|Canva

Por otra parte, también existe el riesgo de que estos desprendimientos terminen "pegándose" a los alimentos si no se tratan con el cuidado debido. De acuerdo con un artículo informativo del Gobierno de Canadá, las ollas, sartenes y otros utensilios de cocina se fabrican con materiales que no son aptos para el consumo, sino que solamente cumplen con potenciar el funcionamiento y por eso es que se deben mantener en buen estado.

3 tips indispensables para que tus sartenes no se maltraten y estén impecables como los de MasterChef 24/7