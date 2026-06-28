MasterChef 24/7: El error que arruina los sartenes y quizá repites sin darte cuenta
Si el sartén que usas para cocinar al estilo MasterChef 24/7 se desgasta muy rápido y se ve feo con el uso constante, puede que estés cometiendo errores.
Tener un buen sartén es indispensable para preparar una infinidad de recetas y darle a los ingredientes la preparación correcta, justo como lo hacen los participantes de MasterChef 24/7. Es por esto que hay que saber cómo cuidar estas herramientas para no desgastarlos antes de tiempo, ya que a veces los malos hábitos reducen considerablemente su vida útil y, en los peores casos, dejarlos inservibles.
Una de las prácticas más recurrentes es el cortar cosas al interior de los sartenes, ya sea para ahorrar tiempo o para tratar de solucionar rápido un error en la receta. Sin embargo, esta es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu batería de cocina porque maltrata la superficie y genera pequeñas rayaduras, que aunque a veces pueden ser imperceptibles, sí van dañando el antiadherente y afectan su funcionalidad.
Cuáles son los utensilios de cocina que deberías evitar usar sobre tus sartenes
Otra de las prácticas nocivas con los sartenes porque los maltratan sin que te des cuenta, está en usar los materiales incorrectos a la hora de cocinar. Por ejemplo, las palas, espátulas y cucharas de metal no son aptas par sartenes, en especial si tienen capas de teflón y antiadherentes.
Por otra parte, también existe el riesgo de que estos desprendimientos terminen "pegándose" a los alimentos si no se tratan con el cuidado debido. De acuerdo con un artículo informativo del Gobierno de Canadá, las ollas, sartenes y otros utensilios de cocina se fabrican con materiales que no son aptos para el consumo, sino que solamente cumplen con potenciar el funcionamiento y por eso es que se deben mantener en buen estado.
3 tips indispensables para que tus sartenes no se maltraten y estén impecables como los de MasterChef 24/7
- No cortar NINGÚN ingrediente en la superficie del sartén. Los jueces y profesores de MasterChef 24/7 han sido muy insistentes con los participantes con la indicación de NO cortar ingredientes sobre los sartenes. Esto aplica tanto para cuando el fuego está apagado tanto como para cuando ya están cocinando algo.
- Evita raspar con utensilios de metal. Si quieres que tus sartenes te duren impecables por mucho tiempo, no raspes la superficie con ningún tipo de utensilio que esté hecho de metal o aluminio. Para cuando estés manipulando mezclas un poco difíciles de mover, elige una palita de plástico.
- Lava con cuidado y sin tallar de más. La suciedad que queda en el sartén tras usarlo para alguna receta a veces puede ser difícil de tratar, pero esto no significa que debas recurrir a métodos extremos ni mucho menos. Talla con una esponja especial y usando suficiente jabón, sin recurrir a fibras ásperas que maltraten el teflón.