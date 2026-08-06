Horóscopo de hoy jueves 6 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del jueves 6 de agosto en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 6 de agosto de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 6 de agosto de 2026
Hoy, jueves 6 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la jornada favorece el diálogo y la cooperación para resolver asuntos que requieren acuerdos. El tránsito de Venus en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones más importantes y te invita a encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás. Una decisión tomada con serenidad fortalecerá tu estabilidad.
- Tauro: el día impulsa la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aumenten tu equilibrio cotidiano. Pequeños cambios sostenidos mejorarán tu rendimiento y te permitirán avanzar con mayor seguridad hacia tus objetivos.
- Géminis: la energía disponible despierta creatividad, entusiasmo y deseos de compartir tiempo con personas que te inspiran. El tránsito de Venus en Libra favorece encuentros agradables, fortalece la comunicación y abre espacio para desarrollar proyectos que nacen de intereses en común.
- Cáncer: la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a crear un ambiente más armonioso. Resolver diferencias con paciencia permitirá recuperar la tranquilidad y fortalecer la confianza con quienes ocupan un lugar importante en tu vida.
- Leo: el día favorece la comunicación, los nuevos contactos y el intercambio de ideas. El tránsito de Venus en Libra facilita conversaciones constructivas, impulsa acuerdos beneficiosos y te ayuda a expresar lo que sientes con mayor claridad y sensibilidad.
- Virgo: la energía disponible pone el foco en la consolidación de aquello que has construido con esfuerzo. Administrar tus recursos con prudencia y valorar tus capacidades aumentará tu sensación de estabilidad. La constancia seguirá dando frutos.
- Libra: el tránsito de Venus en tu signo fortalece tu magnetismo, favorece el entendimiento con los demás y aporta una energía especial para iniciar nuevas etapas. Será una excelente jornada para fortalecer vínculos, cuidar de ti y tomar decisiones que reflejen tus verdaderos deseos con mayor confianza.
- Escorpio: la jornada invita a disminuir el ritmo y escuchar con mayor atención tu intuición. Un momento de reflexión te permitirá encontrar respuestas importantes y dejar atrás preocupaciones que ya no tienen lugar. El descanso será un gran aliado.
- Sagitario: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden impulsar tu crecimiento. El tránsito de Venus en Libra fortalece las alianzas, facilita el trabajo en equipo y crea un clima favorable para alcanzar metas comunes.
- Capricornio: el día pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con paciencia frente a nuevos desafíos. Un reconocimiento por tu esfuerzo aumentará tu motivación y te permitirá consolidar objetivos importantes.
- Acuario: la jornada favorece los nuevos aprendizajes, los viajes o la planificación de experiencias que amplíen tu perspectiva. Mantener una actitud abierta frente a propuestas diferentes abrirá caminos interesantes y fortalecerá tu confianza para asumir nuevos retos.
- Piscis: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a cerrar ciclos pendientes. El tránsito de Venus en Libra favorece conversaciones sinceras que fortalecen la confianza y te ayudan a construir relaciones más equilibradas y auténticas.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo