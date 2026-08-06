Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 revela el secreto para preparar cremas sin que se corten y con un rico sabor

Las cremas de vegetales son una excelente alternativa para comer delicioso sin tener que pasar horas en la cocina, pues se trata de una receta muy fácil de hacer. Sin embargo, siempre hay que tener a la mano los tips culinarios de los expertos de MasterChef 24/7 para solucionar cualquier imprevisto y es por eso que la Chef Zahie Téllez se dio a la tarea de compartir un truco para evitar que las cremas se corten por la grasa que contienen naturalmente.

A través de su cuenta oficial de TikTok, donde disfruta compartir contenido gastronómico útil y práctico, explicó que el secreto para que una crema no termine cortándose mientras está en el fuego, consiste en añadir los lácteos hasta el final. De este modo, los ingredientes se podrán integrar mejor, a la vez que se reduce el riesgo de que los líquidos se desborden sobre la mezcla.

"Un gran tip para que sus cremas no se les corten, es agregar al final la crema o la leche", señaló la la implacable jueza de la cocina más famosa de México.

¿Cómo arreglar una crema de verduras que se cortó? El tip infalible de Zahie Téllez de MasterChef 24/7

Hasta a los mejores chefs les pueden ocurrir incidentes en la cocina, incluso si ya dominan los platillos que están preparando. Y aquí lo más importante es aprender a solucionar imprevistos, un aspecto con el que Zahie Téllez siempre es muy insistente durante sus evaluaciones a los cocineros de MasterChef 24/7.

Así que para cuando ya se cortó, en la cacerola empiezan a verse los ingredientes separados y la grasa parece haberse aislado del resto de la mezcla, la chef mencionó que el truco para arreglar una crema de vegetales en minutos es simplemente batir todo otra vez, ya sea con procesadores o manualmente para devolverle la consistencia uniforme.

"Y si las cremas se les llegan a cortar, es mezclarlo todo, en la batidora o enérgicamente con la mano, para que las partículas de la grasa, se vuelvan a absorber en el caldo", lo que garantiza que los sabores queden deliciosos y la presentación se vea de restaurante.