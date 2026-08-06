El fin de Mercurio retrógrado trae buenas noticias para estos 3 signos

Mercurio retrógrado llega a su fin y marca un cambio de energía para los signos del zodiaco. Después de semanas de demoras, confusiones y asuntos pendientes, algunos podrían comenzar a sentir que el panorama se vuelve más claro.

A partir del 6 de agostos, el movimiento directo de Mercurio puede abrir oportunidades y favorecer decisiones que habían quedado en pausa. Sin embargo, serán tres signos los que podrían recibir señales más positivas durante esta nueva etapa.

¿Qué signos podrían recibir buenas noticias tras el fin de Mercurio retrógrado?

Mercurio dejará atrás su fase de sombra retrógrada marcando el cierre de un ciclo que comenzó semanas atrás. Para algunos signos, este movimiento puede representar el momento de avanzar después de atravesar dudas, demoras y situaciones que exigieron revisar decisiones.

Cáncer

Este signo podría recibir finalmente una respuesta que le permita tomar una decisión personal con mayor seguridad. Una conversación que había perdido impuso puede encontrar claridad y facilitar un acuerdo. La clave estará en pedir un próximo paso concreto y no quedarse nuevamente en la incertidumbre.

Géminis

Para Géminis, la luz verde aparece especialmente relacionada con las finanzas. Un pago retrasado, una compensación o una propuesta económica podría finalmente definirse, permitiendo contar con información más precisa para organizar el futuro. Será importante revisar las condiciones y, si es necesario, negociar desde la experiencia adquirida durante las últimas semanas.

Virgo

Este signo podría encontrar el respaldo que necesitaba para avanzar con una meta a largo plazo. Un proyecto colaborativo que atravesó varias revisiones tendría posibilidades de recibir aprobación y contar con una estructura más clara. También podría aparecer una persona dispuesta a brindar apoyo para que ese plan finalmente avance.

En los tres casos, el cambio no necesariamente llegará de manera especular. La señal podría manifestarse mediante una confirmación concreta que permita dejar atrás la espera y utilizar todo lo que aprendió durante el periodo retrógrado.