Las tarjetas coleccionables son tendencia gracias al crecimiento de los fanáticos del K-pop y con el estreno de la película KPop Demon Hunters, la cual cautivó tanto a niños como a adultos, por lo que otra de las opciones de manualidades es hacer un organizador de accesorios con los colores de los Saja Boys. O bien, crear los objetos antes mencionados con cartulina.

Estas 5 propuestas de tarjetas coleccionables son una buena opción si quieres adentrarte en este mundo, ya que no tendrás que gastar miles de pesos para adquirirlas, pues solo bastará contar con materiales económicos y tiempo para elaborar los diseños personalizados en cartulina o bien en papel fotográfico. U otra opción es hacer manualidades de Kpop Demon Hunters, como estos sellos caseros inspirados en los Saja Boys.

Las ideas para crear tarjetas coleccionables Saja Boys

1. Cartulina blanca: Para ello hay que cortar rectángulos de aproximadamente 6.3 x 8.8 centímetros, una medida similar a la utilizada por las tarjetas comerciales. Posteriormente, se imprime o dibuja una ilustración inspirada en cada integrante de los Saja Boys y se pega sobre la base. Para proteger la superficie, se puede utilizar papel contact transparente o una mica.

5 ideas para crear tarjetas coleccionables de los Saja Boys con cartulina|IA

2. Cartulina negra: Debes tener en mano marcadores en colores plata, azul o morado para crear un marco brillante. Este acabado se relaciona con muchas producciones de K-pop. También puedes añadir pequeños detalles con papel holográfico.

3. Tarjetas con relieve: Después de pegar la ilustración principal, se agregan estrellas, corazones o notas musicales para crear una composición tridimensional.

4. Esquinas redondeadas: Este acabado ofrece una apariencia más profesional y reduce el desgaste de las puntas. Posteriormente, cada tarjeta puede numerarse en la parte trasera para convertir la colección en una serie limitada.

5. Código QR: Puede ir impreso en la parte posterior, para que dirija a una lista de reproducción, una fotografía o una ficha personalizada del personaje.