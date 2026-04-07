Los signos del zodiaco que van a conseguir trabajo nuevo en abril de 2026

No todos los signos del zodiaco van a tener un mes lleno de oportunidades y de suerte en lo laboral para abril de 2026. Según la astrología, solo 6 de ellos podrían conseguir trabajo nuevo, ya que la energía positiva está cerca con sorpresas en lo económico. Los signos que recibirán dinero esta semana de abril, según los horóscopos de Mhoni Vidente .

Los signos que podrían conseguir trabajo.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuáles son los signos que van a conseguir trabajo?

Son los signos de Aries, Géminis, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis los que tendrán cambios favorables, oportunidades inesperadas y decisiones de valiente bajo la energía de la era de Aries. Pero, ¿cuáles son sus predicciones y cóm podrían conseguir el empleo?

ARIES : Este es tu momento. Con el Sol iluminando tu signo, se abren puertas que llevaban tiempo cerradas. Podrías recibir una llamada inesperada o una respuesta positiva tras semanas de espera. Podría ser a través de tu iniciativa: enviar ese CV, retomar contactos o atreverte a aplicar a algo más grande de lo que creías posible.

: Este es tu momento. Con el Sol iluminando tu signo, se abren puertas que llevaban tiempo cerradas. Podrías recibir una llamada inesperada o una respuesta positiva tras semanas de espera. Podría ser a través de tu iniciativa: enviar ese CV, retomar contactos o atreverte a aplicar a algo más grande de lo que creías posible. GÉMINIS : Las conexiones serán tu clave. Abril te pone en el lugar correcto, con las personas adecuadas. Es posible que sea por recomendación o networking. Una conversación casual podría convertirse en una entrevista formal.

: Las conexiones serán tu clave. Abril te pone en el lugar correcto, con las personas adecuadas. Es posible que sea por recomendación o networking. Una conversación casual podría convertirse en una entrevista formal. LEO : Tu talento no pasará desapercibido. Este mes trae reconocimiento y oportunidades donde puedes brillar. Podrías ser buscado directamente por alguien que vio tu trabajo o recibir una propuesta que no estabas esperando.

: Tu talento no pasará desapercibido. Este mes trae reconocimiento y oportunidades donde puedes brillar. Podrías ser buscado directamente por alguien que vio tu trabajo o recibir una propuesta que no estabas esperando. ESCORPIO : Abril marca un antes y un después en tu vida profesional. Hay cierres que dan paso a nuevas oportunidades más alineadas contigo. Después de soltar un empleo o etapa, aparece algo mejor casi de inmediato. Confía en ese proceso.

: Abril marca un antes y un después en tu vida profesional. Hay cierres que dan paso a nuevas oportunidades más alineadas contigo. Después de soltar un empleo o etapa, aparece algo mejor casi de inmediato. Confía en ese proceso. CAPRICORNIO : La constancia finalmente rinde frutos. Todo el esfuerzo acumulado empieza a materializarse en forma de estabilidad laboral. Sucederá a través de procesos largos que por fin se concretan: entrevistas, evaluaciones o contactos antiguos que regresan.

: La constancia finalmente rinde frutos. Todo el esfuerzo acumulado empieza a materializarse en forma de estabilidad laboral. Sucederá a través de procesos largos que por fin se concretan: entrevistas, evaluaciones o contactos antiguos que regresan. PISCIS: La intuición será tu brújula. Este mes podrías encontrar un trabajo que no solo te dé ingresos, sino también satisfacción emocional. Siguiendo corazonadas lo encontrarás: aplicar a algo fuera de lo habitual o aceptar una oportunidad que “se siente correcta”.

El mes de abril favorece a quienes actúan con valentía y claridad, dice el horóscopo del mes , por eso, no debes de dudar en el momento en que sientas que necesitas un cambio, sobre todo si eres de los signos afortunados.

¿Qué signos tienen suerte en lo laboral en abril de 2026, según Mhoni Vidente?

Los signos que no cambiarán de empleo, pero es posible que tengan suerte en su trabajo actual son Aries, Géminis, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Capricornio,