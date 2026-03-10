Horóscopo: esto es lo que trae Júpiter directo para cada signo del zodiaco a partir del 10 de marzo
Júpiter comienza su tránsito directo este martes 10 de marzo. Con este evento astrológico inicia una nueva etapa. Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco.
El 10 de marzo de 2026 marca un cambio importante en el panorama astrológico: Júpiter retoma su movimiento directo en Cáncer, después de haber estado retrógrado desde noviembre de 2025. Este cambio energético suele representar un momento de expansión, avance y oportunidades para cada signo del zodiaco.
Varios asuntos comienzan a desbloquearse tras varios meses de revisión y ajustes internos. En astrología, Júpiter es conocido como el planeta de la abundancia, el crecimiento y la buena fortuna. Al ponerse directo en el grado 15 de Cáncer, su influencia energética hace fluir proyectos, decisiones y procesos personales que venían demorados. Este tránsito continuará activo hasta el 30 de junio de 2026, cuando el planeta ingrese en Leo.
Horóscopo: ¿Qué trae Júpiter directo en Cáncer para cada signo del zodiaco en lo que resta de 2026?
Aries: se activa el área del hogar y la vida familiar. Podrías experimentar avances en proyectos domésticos, mudanzas o decisiones que mejoren tu estabilidad emocional.
Tauro: Júpiter impulsa la comunicación y los aprendizajes. Este periodo favorece estudios, acuerdos, viajes cortos y nuevas ideas que pueden abrir oportunidades.
Géminis: el planeta de la expansión activa tu economía. Podrían surgir oportunidades financieras o una mayor claridad sobre cómo administrar tus recursos.
Cáncer: con Júpiter transitando tu signo, se abre una etapa de crecimiento personal. Este periodo puede traer reconocimiento, oportunidades y avances en proyectos importantes.
Leo: este tránsito favorece procesos internos y cierres de ciclos. Podrías encontrar respuestas a situaciones del pasado y preparar el terreno para un nuevo comienzo.
Virgo: se activan tus proyectos colectivos y tu vida social. Nuevas alianzas o amistades pueden ayudarte a avanzar hacia objetivos a largo plazo.
Libra: Júpiter impulsa tu desarrollo profesional. Podrían surgir oportunidades laborales, reconocimiento o avances importantes en tu carrera.
Escorpio: este tránsito favorece la expansión personal y los nuevos horizontes. Viajes, estudios o proyectos internacionales pueden cobrar protagonismo.
Sagitario: se activan transformaciones profundas relacionadas con recursos compartidos o decisiones financieras importantes. También puede ser un periodo de crecimiento emocional.
Capricornio: las relaciones toman protagonismo. Júpiter puede traer nuevas asociaciones, alianzas o avances en vínculos importantes.
Acuario: este tránsito impulsa mejoras en la rutina y en el bienestar. Es un buen momento para reorganizar hábitos y avanzar en proyectos laborales.
Piscis: la energía de Júpiter favorece la creatividad, el romance y la expresión personal. Podrías vivir momentos de inspiración o comenzar proyectos que te entusiasmen.
Júpiter directo en Cáncer: ¿Cuál es la energía astrológica disponible hasta junio de 2026?
En astrología, Júpiter simboliza expansión, crecimiento, sabiduría y oportunidades. Cuando el planeta se encuentra retrógrado, su energía suele orientarse hacia la reflexión y la revisión de metas personales. Al retomar su movimiento directo, esa energía vuelve a manifestarse hacia el exterior, facilitando avances concretos.
Desde el 10 de marzo de 2026, Júpiter comienza a avanzar nuevamente en el grado 15 de Cáncer: signo vinculado a la protección, la familia, la seguridad emocional y el desarrollo interior. Esta combinación favorece procesos de crecimiento relacionados con la vida personal, los vínculos cercanos y la construcción de una base emocional más sólida.
La energía disponible de este tránsito invita a confiar en las oportunidades que comienzan a aparecer después de meses de espera. Hasta el 30 de junio de 2026, cuando Júpiter ingrese en Leo, el cielo sugiere un periodo ideal para expandir proyectos, fortalecer relaciones y apostar por metas que aporten bienestar y estabilidad a largo plazo.