Horóscopo: esto es lo que trae Júpiter directo para cada signo del zodiaco a partir del 10 de marzo

El 10 de marzo de 2026 marca un cambio importante en el panorama astrológico: Júpiter retoma su movimiento directo en Cáncer, después de haber estado retrógrado desde noviembre de 2025. Este cambio energético suele representar un momento de expansión, avance y oportunidades para cada signo del zodiaco.

Varios asuntos comienzan a desbloquearse tras varios meses de revisión y ajustes internos. En astrología, Júpiter es conocido como el planeta de la abundancia, el crecimiento y la buena fortuna. Al ponerse directo en el grado 15 de Cáncer, su influencia energética hace fluir proyectos, decisiones y procesos personales que venían demorados. Este tránsito continuará activo hasta el 30 de junio de 2026, cuando el planeta ingrese en Leo.

Horóscopo: ¿Qué trae Júpiter directo en Cáncer para cada signo del zodiaco en lo que resta de 2026?

Aries: se activa el área del hogar y la vida familiar. Podrías experimentar avances en proyectos domésticos, mudanzas o decisiones que mejoren tu estabilidad emocional.

Tauro: Júpiter impulsa la comunicación y los aprendizajes. Este periodo favorece estudios, acuerdos, viajes cortos y nuevas ideas que pueden abrir oportunidades.

Géminis: el planeta de la expansión activa tu economía. Podrían surgir oportunidades financieras o una mayor claridad sobre cómo administrar tus recursos.

Cáncer: con Júpiter transitando tu signo, se abre una etapa de crecimiento personal. Este periodo puede traer reconocimiento, oportunidades y avances en proyectos importantes.

Leo: este tránsito favorece procesos internos y cierres de ciclos. Podrías encontrar respuestas a situaciones del pasado y preparar el terreno para un nuevo comienzo.

Virgo: se activan tus proyectos colectivos y tu vida social. Nuevas alianzas o amistades pueden ayudarte a avanzar hacia objetivos a largo plazo.

Libra: Júpiter impulsa tu desarrollo profesional. Podrían surgir oportunidades laborales, reconocimiento o avances importantes en tu carrera.

Escorpio: este tránsito favorece la expansión personal y los nuevos horizontes. Viajes, estudios o proyectos internacionales pueden cobrar protagonismo.

Sagitario: se activan transformaciones profundas relacionadas con recursos compartidos o decisiones financieras importantes. También puede ser un periodo de crecimiento emocional.

Capricornio: las relaciones toman protagonismo. Júpiter puede traer nuevas asociaciones, alianzas o avances en vínculos importantes.

Acuario: este tránsito impulsa mejoras en la rutina y en el bienestar. Es un buen momento para reorganizar hábitos y avanzar en proyectos laborales.

Piscis: la energía de Júpiter favorece la creatividad, el romance y la expresión personal. Podrías vivir momentos de inspiración o comenzar proyectos que te entusiasmen.

Júpiter directo en Cáncer: ¿Cuál es la energía astrológica disponible hasta junio de 2026?

En astrología, Júpiter simboliza expansión, crecimiento, sabiduría y oportunidades. Cuando el planeta se encuentra retrógrado, su energía suele orientarse hacia la reflexión y la revisión de metas personales. Al retomar su movimiento directo, esa energía vuelve a manifestarse hacia el exterior, facilitando avances concretos.

Desde el 10 de marzo de 2026, Júpiter comienza a avanzar nuevamente en el grado 15 de Cáncer: signo vinculado a la protección, la familia, la seguridad emocional y el desarrollo interior. Esta combinación favorece procesos de crecimiento relacionados con la vida personal, los vínculos cercanos y la construcción de una base emocional más sólida.

La energía disponible de este tránsito invita a confiar en las oportunidades que comienzan a aparecer después de meses de espera. Hasta el 30 de junio de 2026, cuando Júpiter ingrese en Leo, el cielo sugiere un periodo ideal para expandir proyectos, fortalecer relaciones y apostar por metas que aporten bienestar y estabilidad a largo plazo.