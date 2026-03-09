Horóscopo de hoy lunes 9 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 9 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de marzo de 2026

Hoy, lunes 9 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día impulsa a tomar decisiones con entusiasmo y a moverte con mayor libertad en tus planes. El tránsito de la Luna en Sagitario puede despertar deseos de aventura y también motivarte a ordenar ciertos asuntos materiales.

: la energía del día impulsa a tomar decisiones con entusiasmo y a moverte con mayor libertad en tus planes. El tránsito de la Luna en Sagitario puede despertar deseos de aventura y también motivarte a ordenar ciertos asuntos materiales. Tauro : la jornada invita a observar con calma ciertas emociones que influyen en tus elecciones recientes. Una actitud prudente te ayudará a encontrar mayor estabilidad mientras alguien cercano demuestra su apoyo.

: la jornada invita a observar con calma ciertas emociones que influyen en tus elecciones recientes. Una actitud prudente te ayudará a encontrar mayor estabilidad mientras alguien cercano demuestra su apoyo. Géminis : el día favorece el diálogo y los encuentros que generan nuevas ideas o perspectivas. El tránsito de la Luna en Sagitario activa temas de vínculos y puede traer conversaciones sinceras que fortalecen la confianza.

: el día favorece el diálogo y los encuentros que generan nuevas ideas o perspectivas. El tránsito de la Luna en Sagitario activa temas de vínculos y puede traer conversaciones sinceras que fortalecen la confianza. Cáncer : la energía disponible sugiere prestar atención a tus rutinas y al equilibrio entre actividad y descanso. Ordenar tareas o compromisos puede ayudarte a sentir mayor tranquilidad en el día.

: la energía disponible sugiere prestar atención a tus rutinas y al equilibrio entre actividad y descanso. Ordenar tareas o compromisos puede ayudarte a sentir mayor tranquilidad en el día. Leo : la jornada despierta entusiasmo por proyectos creativos o actividades que te permiten expresar lo que sientes. El tránsito de la Luna en Sagitario potencia tu vitalidad y puede acercarte a alguien con quien compartes intereses.

: la jornada despierta entusiasmo por proyectos creativos o actividades que te permiten expresar lo que sientes. El tránsito de la Luna en Sagitario potencia tu vitalidad y puede acercarte a alguien con quien compartes intereses. Virgo: el día invita a concentrarte en asuntos del hogar o en temas emocionales que requieren mayor atención. Encontrar momentos de calma puede ayudarte a recuperar energía y claridad para decisiones prácticas.

el día invita a concentrarte en asuntos del hogar o en temas emocionales que requieren mayor atención. Encontrar momentos de calma puede ayudarte a recuperar energía y claridad para decisiones prácticas. Libra : la energía disponible favorece conversaciones importantes y movimientos que traen noticias o propuestas interesantes. El tránsito de la Luna en Sagitario impulsa el intercambio de ideas y puede abrir nuevas perspectivas.

: la energía disponible favorece conversaciones importantes y movimientos que traen noticias o propuestas interesantes. El tránsito de la Luna en Sagitario impulsa el intercambio de ideas y puede abrir nuevas perspectivas. Escorpio : la jornada sugiere observar con mayor conciencia cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión serena puede ayudarte a reforzar la estabilidad en los próximos días.

: la jornada sugiere observar con mayor conciencia cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión serena puede ayudarte a reforzar la estabilidad en los próximos días. Sagitario : el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu necesidad de expansión y movimiento. Podrías sentir un impulso fuerte de iniciar algo nuevo mientras buscas mantener equilibrio en tus compromisos.

: el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu necesidad de expansión y movimiento. Podrías sentir un impulso fuerte de iniciar algo nuevo mientras buscas mantener equilibrio en tus compromisos. Capricornio : la energía del día invita a bajar el ritmo y a escuchar tu intuición antes de actuar. Dedicar tiempo al descanso y a la reflexión puede ayudarte a recuperar claridad frente a ciertas decisiones.

: la energía del día invita a bajar el ritmo y a escuchar tu intuición antes de actuar. Dedicar tiempo al descanso y a la reflexión puede ayudarte a recuperar claridad frente a ciertas decisiones. Acuario : la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus intereses o proyectos. El tránsito de la Luna en Sagitario puede impulsar planes colectivos que despierten entusiasmo y nuevas ideas.

: la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus intereses o proyectos. El tránsito de la Luna en Sagitario puede impulsar planes colectivos que despierten entusiasmo y nuevas ideas. Piscis: el día puede traer momentos de reflexión sobre metas o responsabilidades importantes. El tránsito de la Luna en Sagitario ilumina temas de proyección personal y te invita a confiar más en tus capacidades.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: