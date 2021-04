Horóscopo mensual Escorpio, abril de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el cuarto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de abril 2021!

Escorpio: Tienes un mes lleno de luz, en donde, efectivamente, vas a comprender cosas que de pronto decías: “Oye Padme, es verdad antes no entendía por qué me decían esto, no entendía este refrán o este mensaje. Así que lo que yo te recomiendo es ocupar tu Grimorio para que empieces a anotar esas bendiciones y esas iluminaciones.