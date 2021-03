Horóscopo mensual Cáncer, marzo de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el tercer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de marzo 2021!



Cáncer: Mi querido cangrejito, por más que haces por más que lo intentas, cuando ya fue Mercurio retrógrado, ya fue Venus, ya fue Marte... como que todos los planetas conspiran y por eso no se te han dado las cosas, sin embargo, a partir de este mes, ¿qué crees? Todo empieza a evolucionar, y tus deseos van a estar para estirar la mano, de verdad recíbelo, y simplemente da gracias al Cosmos porque sabes que ya has empezado a sacar todo aquello que ya no te funciona en tu vida.