Horóscopo mensual Leo, enero de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el primer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo del mes de enero 2021!

Leo

Durante el mes de enero, te quiero decir que vas a estar en estos momentos queriendo llenarte de mucho conocimiento, pero sobre todo conocimiento espiritual, recuerda por favor que no todo lo que hay en las redes es cierto y también saca por favor tus antenitas para saber si eso lo necesitas estar filtrando.

Yo te recomiendo que antes de tomar cualquier curso o cualquier iniciación, empieza a inhalar, retén y exhala para que empieces a apasiguar y empieces a ver lo que realmente requieres y necesitas y no que te gane como la parte del ego espiritual porque si no vas a estar diciendo: ''Oye Padme es que de pronto pensé que eso era para mí y a la mera hora no era esto’’, no por favor, permítete que todo este conocimiento hable, sobre todo es tu Luna así es que mira el Universo porque se va a rendir ante ti y tú vas a estar tomando todos los conocimientos y vas a empezar a dar pasos importantes hacia este mundo espiritual, bienvenido leoninos.