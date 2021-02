Horóscopo mensual Leo, febrero de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el segundo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo del mes de febrero 2021!

Leo

La mente está queriéndote jugar, hay algunas situaciones complicadas y tú vas a estar preguntándote si hacer las cosas o no, agárrate muy bien porque ya se va Mercurio retrógado y ya vas a poder realizar esos sueños, pero algo muy importante, trata de mantener tu mente más clara porque vas a estar en el despiste total durante este mes y vas a estar perdiendo objetos como las llaves, el celular etc. no te preocupes, no te están haciendo brujería, sin embargo sí es importante que te hagas unos bañitos para que empieces a fluir porque tú mismo te estás boicotenado.