Horóscopo mensual Sagitario, marzo de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el tercer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de marzo 2021!



Sagitario: Es momento de empezar a desechar y a limpiar todo aquello que ya no te funciona y no me refiero nada más a lo material; ropa, zapatos, sino también me estoy refiriendo a aquellas personas que de pronto me escribes y me dices: ''Es que Padme subo alguna aportación a algún chat y es como si fuera invisible’’, mi pregunta es, ¿qué haces ahí? ¡Salte de esos chats en los cuales ya no estás siendo participe, también empieza a hacer limpieza de amigos, limpia tus redes sociales y quédate con aquellos que sí empiezan a sumar a tu vida para que todo empiece a sumar más y mejor en ti.