Christian Nodal besa a una fan de la tercera edad en la boca durante concierto en Monterrey y las redes explotan

La sorpresa no es que, una vez más, Christian Nodal se volviera tendencia luego de su presentación del Pa’l Cora Tour en la Arena Monterrey, sino que protagonizara un inesperado momento con una fan adulta mayor. Mientras el cantante convivía de cerca con el público y saludaba a varios asistentes, el cantante intentó, como un gesto de respeto y cariño, darle un beso en la mejilla a una de sus seguidoras de la tercera edad, pero un movimiento inesperado provocó que ambos terminaran besándose accidentalmente en los labios. La escena quedó grabada por los asistentes en video y, como era de esperarse, rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Cómo ocurrió el beso entre Christian Nodal y la fan?

El momento ocurrió cuando Nodal decidió bajar del escenario para convivir de cerca con sus seguidores, una dinámica que el cantante suele realizar en varios de sus conciertos. Durante su recorrido, el intérprete se acercó a una fanática de la tercera edad que estaba muy emocionada de verlo tan cerca. Nodal se le acercó para darle un beso, pero justo en ese momento la fan giró el rostro y el saludo terminó convirtiéndose en un beso accidental en los labios. Ella mostró sorpresa y nerviosismo, mientras el cantante solo pudo reír por lo cómico del momento. De inmediato, los asistentes reaccionaron con risas y aplausos ante el divertido momento.

El video se volvió viral en cuestión de horas

No es raro que cualquier video relacionado con el cantante de inmediato se vuelva viral. Afortunadamente para el cantante, en esta ocasión no fue para generar polémica, pues los fans e internautas han reconocido la cercanía y la naturalidad con la que Cristian Nodal se acerca a su público y enfrenta este tipo de situaciones “incómodas”, algo que muchos famosos en su posición no suelen hacer.

A pesar de las polémicas en las que frecuentemente se ve envuelto, el concierto fue un éxito y sus fans quedaron emocionados y satisfechos con la presentación que dio el cantante en Monterrey, el cual, a su parecer, es uno de los públicos más exigentes.