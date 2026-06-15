Mary Ainsworth, psicóloga estadounidense: “Para que un niño explore su mundo con confianza, necesita saber que tiene una base segura a la que regresar”

La psicología, como la conocemos hoy, tiene sus raíces en la filosofía antigua, afirma un informe de la Corporación Universitaria Iberoamericana y que precisa que filósofos como Platón y Aristóteles se adentraron en el estudio del alma, buscando entender la naturaleza del pensamiento y las emociones.

Además, aclara que fue hasta finales del siglo XIX que la psicología se consolidó como una ciencia independiente, gracias a figuras como Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Luego, otros profesionales fueron sumando estudios, teorías e investigaciones que fueron dando cuerpo a la disciplina que conocemos hoy.

El legado de Mary Ainsworth

Entre los profesionales que aportaron a la estructura de la psicología se encuentra Mary Ainsworth, una psicóloga estadounidense que es reconocida a nivel mundial como una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la psicología del desarrollo y la teoría del apego.

El desarrollo de la Teoría del Apego, mediante la creación de la “Situación Extraña”, es el legado más resonante de Mary Ainsworth. Este procedimiento de laboratorio permitió observar y evaluar empíricamente la calidad del vínculo entre los bebés y sus cuidadores, clasificando así los tipos de apego y sus consecuencias.

Mary Ainsworth y una frase muy potente

El legado de Mary Ainsworth es ampliamente estudiado por quienes se profesionalizan en psicología y es a través de algunas de sus frases más potentes que el común de la gente puede tomar contacto con sus descubrimientos.

“Para que un niño explore su mundo con confianza, necesita saber que tiene una base segura a la que regresar” es una de sus frases más potentes y que es fundamental para entender la psicología del desarrollo. A través de ella, Mary Ainsworth sentó las bases de lo que se aplica en la actualidad en la crianza respetuosa y la psicoterapia, es decir la validación de las emociones del niño para que desarrolle la autonomía necesaria para explorar el mundo sin miedos.