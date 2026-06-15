Ideas DIY: Cómo hacer un macetero colgante con camisetas de algodón viejas

En la actualidad, es muy común visitar a algún familiar o amigo y encontrarnos con objetos de decoración únicos y con una esencia perceptible de reciclaje y creación propia. Esto se debe a que cada vez más personas se animan a transformar objetos o materiales en desuso para darles una nueva oportunidad.

Por lo general, se trata de objetos que son reciclados y, mediante ideas halladas en redes sociales o surgidas de la propia imaginación, son convertidos en objetos con un nuevo uso. Se trata de una práctica que no solo requiere de creatividad e imaginación, sino que es empleada como una terapia de relajación y un momento de encuentro con uno mismo.

Reciclaje e ideas DIY

En el presente, al hablar de reciclaje ya no solo se hace referencia al cuidado del medio ambiente sino que esta práctica está íntimamente ligada a la creación. Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”, se combinan con esta acción ecológica para transformar esa "basura" en algo completamente nuevo, funcional o decorativo.

Diferentes fuentes de información remarcan que esta alianza no solo reduce el impacto ambiental al extender la vida útil de los recursos, sino que también fomenta un consumo más consciente, económico y profundamente personalizado.

¿Cómo hacer un macetero colgante?

Gracias a las redes sociales y demás plataformas, encontrar un objeto o material reciclable puede ser el inicio de un gran proyecto. Esto se debe a que con solo consultar qué podríamos crear con determinado material, por ejemplo camisetas de algodón viejas, las ideas DIY de seguro llegarán en cuestión de segundos.

Siguiendo el ejemplo, en esta oportunidad la propuesta es crear un macetero colgante empleando camisetas de algodón viejas. Esta nos invita a aplicar la técnica del trapillo que no requiere de costuras y para la cual solo usaremos tijeras y nudos básicos como se detalla a continuación:



Materiales: una camiseta vieja de algodón, tijeras para tela, una maceta con su planta y una argolla de metal o madera.

Paso 1: Hacer las tiras de trapillo

Extiende la camiseta sobre una mesa y corta la parte inferior (el dobladillo) y la parte superior (de las axilas hacia arriba). Te quedará un rectángulo de tela de doble capa. Corta este rectángulo en 8 tiras horizontales de unos 3 a 4cm de ancho. Toma cada tira y estírala con fuerza con las manos. Verás cómo los bordes se curvan hacia adentro, convirtiendo la tira en un cordón cilíndrico de trapillo muy resistente. Corta los extremos para tener 8 cordones sueltos de la misma longitud (aproximadamente de 60 a 80cm).

Paso 2: El nudo base

Junta las 8 tiras alineando sus extremos. Haz un gran nudo firme en uno de los extremos, dejando unos 8 a 10cm libres por debajo. Este nudo será la base que sostendrá el fondo de tu maceta, y el sobrante quedará como una bonita borla o fleco.

Paso 3: El tejido de nudos (La red)

Coloca el nudo base sobre la mesa y separa las 8 tiras en 4 pares (2 tiras por par), formando una cruz o estrella. Primera fila de nudos: En cada uno de los 4 pares, haz un nudo simple a unos 4 o 5cm de distancia del nudo base. Intenta que los 4 nudos queden a la misma altura. Segunda fila de nudos (Cruzando pares): Ahora viene el truco para crear la red. Toma la tira derecha del primer par y la tira izquierda del segundo par, y únelas con un nudo simple a unos 5cm por encima de la fila anterior. Repite este proceso con el resto de las tiras hasta que todas estén conectadas en un círculo. Tercera fila de nudos: Repite el mismo procedimiento de alternar las tiras para cerrar la red un nivel más arriba.

Paso 4: El cierre superior