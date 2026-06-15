“Se acabó": Daniela ignora los problemas con Pablo y advierte que va a renovarse en MasterChef 24/7

La tensión sigue presente tras la visita a MasterChef 24/7 de Marianela Rodriguez, la novia de Pablo, quien dejó ver su incomodidad por la relación tan cercana que está teniendo con Daniela. Y tras haber tenido una charla muy incómoda de lo que pasó, todo parece indicar que Dani está dispuesta a dejar atrás esta polémica para concentrarse en la competencia.

Así que ya un poco más animada y con la disposición de empezar de cero, la joven cocinera le mandó un mensaje a su novio Rodrigo y hasta aprovechó para saludar a sus seguidores, advirtiéndoles que pronto van a conocer una faceta suya totalmente renovada.

"Esta semana van a ver una nueva yo, ya, ya se acabó", fue la frase con la que demostró que está mentalizándose para transformar su desempeño en la cocina más famosa de México.

¿Qué pasó con Pablo y Daniela en MasterChef 24/7?

La controversia por la cercanía entre Pablo y Daniela surgió a raíz de que empezaron a "shippearlos", es decir, los relacionaban de forma romántica porque pasaban mucho tiempo juntos y se volvieron cómplices al interior del Mundo MasterChef 24/7. Sin embargo, dejaron en claro que solo son amigos, además de que ambos tienen parejas y no querían afectarlos con este tema.

No obstante, a Marianela, la novia de Pablo, sí terminó incomodándole la amistad con Daniela y se lo hizo saber durante su visita al reality show. En esta complicada charla, la modelo le pidió que no perdiera el objetivo por el que entró y le reiteró su molestia por todo lo que está pasando con su compañera.

@masterchefmx Marianela le dice a Pablo que le molesta verlo tan cercano a Daniela. #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Quién es la novia de Pablo Villagrán de MasterChef 24/7

De acuerdo con los detalles que él mismo ha compartido sobre su vida privada, Pablo tiene una relación con Marianela Rodriguez, una modelo e influencer mexicana. Llevan cuatro años juntos y viven juntos, pero fue en las últimas semanas que su noviazgo se puso a prueba por la distancia y por el polémico "shippeo" que el joven guatemalteco está protagonizando con Dani Parra.