Ideas DIY: Cómo hacer una lámpara de mesa con botellas de vidrio usadas

Las botellas de vidrio se encuentran entre los objetos más elegidos para el reciclaje y la reutilización. Este material se emplea en diferentes creaciones artesanales pasando de ser un simple recipiente contenedor a formar parte de la decoración de los hogares.

Los proyectos que pueden abordarse con botellas de vidrio abundan y son las redes sociales en donde se encuentran la mayoría. Estas plataformas contienen tutoriales y experiencias de diferentes personas que han decidido poner su imaginación a prueba con ideas creativas.

¿Reciclar para desestresarse?

Lo primero a tener en cuenta es que al evitar que ciertos objetos o materiales terminen en la basura es un acto pro ambiental muy fuerte. Si esto se une a las ideas DIY (“Hazlo tú mismo”) no solo permite que le demos forma a elementos de decoración para nuestro hogar o para regalar.

Diferentes bases de información coinciden en que esta fusión es una excelente terapia contra el estrés. Al enfocar nuestra atención en un proyecto manual obligamos a nuestra mente a salir del ciclo de preocupaciones diarias y así reducimos los niveles de cortisol, siendo el mejor cable a tierra que podamos tener.

¿Cómo hacer una lámpara de mesa?

Por todo lo señalado es que la idea DIY que toma el protagonismo en esta oportunidad es la creación de una lámpara de mesa con botellas de vidrio usadas. Hacerla permitirá que tengamos una pieza de iluminación con mucha personalidad y para que eso suceda se detallan a continuación los pasos que debemos seguir:



Herramientas: Una botella de vidrio limpia, un portalámparas, cable con interruptor y enchufe, un taladro y una broca de diamante para vidrio (de 8 mm o 10 mm), gafas de protección, guantes, cinta de enmascarar y una bombilla LED.

Paso 1: Perforar el vidrio

Coloca un pedazo de cinta de enmascarar en la parte baja de la parte trasera de la botella (a unos 2 o 3 cm de la base). Esto evita que la broca resbale. Pon la botella sobre una superficie firme (puedes usar una toalla vieja abajo para que amortigüe y no se mueva). El secreto del vidrio es el agua: Necesitas refrigerar la zona constantemente. Puedes tirar un chorrito de agua continuo o armar un pequeño "dique" con plastilina alrededor de la zona a perforar y llenarlo de agua. Empieza a taladrar a baja velocidad y a 45 grados para hacer una pequeña muesca. Una vez que la broca agarre el vidrio, pon el taladro a 90 grados (recto). No hagas fuerza, deja que el peso del taladro y el diamante hagan el trabajo.

Paso 2: Limpieza y seguridad

Una vez hecho el agujero, enjuaga el interior de la botella para eliminar el polvo de vidrio. Con un trozo de lija al agua, suaviza los bordes del orificio para que el vidrio no corte el cable con el tiempo.

Paso 3: El armado eléctrico

Introduce el cable por el agujero que acabas de hacer y guíalo hacia arriba hasta que salga por el pico de la botella. Coloca un tapón de corcho o un adaptador de plástico en el pico de la botella. Este tapón debe tener un agujero en el centro para pasar el cable y servirá de base fija para el portalámparas. Conecta los hilos del cable a los bornes del portalámparas y enrosca/fija el portalámparas sobre el tapón del pico.

Paso 4: Decoración y encendido