Cómo cuidar tus labios para que no se resequen con el frío si tienes más de 50 años; quedarán hermosos al instante

Si tienes más de 50 años y notas que tus labios se resecan, se agrietan o pierden suavidad con mucha facilidad cuando hay clima frío, la solución está en tres pasos clave que deberás seguir al pie de la letra: exfoliar suavemente, hidratar de forma profunda y protegerlos todos los días. Si tú haces estos pequeños ajustes en tu rutina, es muy seguro que pronto comenzarás a ver resultados.

También te puede interesar: 4 cortes de pelo para mujeres con poco pelo: estilos que dan volumen y hacen ver el cabello más abundante

¿Por qué los labios se resecan más después de los 50?

Para saber cómo cuidar nuestros labios, primero hay que comprender por qué se resecan con más facilidad. Esto se debe a que con la edad, el cuerpo pierde colágeno, elasticidad y sobre todo la capacidad para retener humedad. Esto pasa en toda la piel, pero los labios se notan y se sienten más gracias a que estos tienen glándulas sebáceas que producen grasa natural.

¿Por qué los labios se resecan con el frío?

El frío, el viento y la calefacción intensifican el problema de la resquedad, esto porque este tipo de clima provoca descamación y pequeñas grietas en la piel, sobre todo en los labios. Además, diferente a lo que muchos pueden llegar a pensar, algunos labiales mate o de larga duración pueden empeorar la situación y aseverar la sequedad si no se hidrata bien la zona.

La rutina rápida para labios suaves en invierno

Lo más importante es no desesperarse y llevar a cabo una rutina que requiere más que productos y recetas, constancia para su debido mantenimiento.

1. Exfoliación suave una vez por semana.

Mezcla un poco de azúcar con miel o usa un exfoliante suave de la farmacia para retirar piel muerta sin irritar. Esto ayuda a que los hidratantes funcionen mejor.

2. Hidratación profunda diaria.

A la hora de buscar bálsamos labiales, no uses cualquiera; busca aquellos que contengan manteca de karité, vitamina E, ácido hialurónico o aceites naturales. Aplícalos varias veces al día y antes de dormir.

3. Protección antes de salir.

Incluso en invierno, deberás usar bálsamos con protector solar. Recuerda que el sol también reseca y envejece los labios.

Si tu situación de resequedad en los labios es extrema, este truco te puede ayudar a acelerar el proceso

Si tus labios están muy secos, aplica una capa gruesa de bálsamo antes de dormir y cubre por encima con una delgada capa de miel durante unos 10 minutos. Al retirarlo, hazlo con mucha suavidad y, al finalizar, notarás una mejora prácticamente inmediata.