Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 6 de abril de 2026, descubre lo que el destino te tiene preparado, si es amor, dinero, trabajo o mucha fortuna; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo para hoy lunes 6 de abril de 2026, es por ello que, la experta ha revelado cuáles son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde algunas personas podrán disfrutar de trabajo, dinero o amor; mientras que otros deberán cuidarse de las traiciones.

Te puede interesar: Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 1 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; descubre lo que el Universo te depara en este nuevo mes, el cual viene lleno de bendiciones

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 6 de abril

Nana Calistar les dice hoy a los regidos bajo el signo de Aries que, si tienes pareja debes dar el siguiente paso y formalizar de una vez por todas; los problemas que tengas se irán acomodando, pero necesitas ya no postergar decisiones; la vida que te espera avanza y tú decides si te quedas viendo o vives lo que deseas.

¿Qué le depara a Tauro hoy 6 de abril?

Mi querido Tauro, Nana Calistar te dice que ya dejes de esperar a que la vida te sacuda para hacerte más fuerte, y es que últimamente parece que no te duele nada. No se trata de que te castigues a ti misma o mismo; abre bien los ojos de una buena vez y ya no te aferres a lo que no pudo ser o que te estuvo haciendo mal.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 6 de abril

Es hora de sentir paz porque traías mucha carga emocional, la cual ni tú sabías cómo acomodar todo; para hoy 6 de abril se marcará un antes y un después, pero ojo, todo se arregla sino porque tú ya empezaste a ver las cosas como son y sin medias tintas.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 6 de abril

Se vienen señales muy claras de que no todo está perdido, y de que lo bueno también regresa, pero deberás aprender a no engancharte con lo primero que te mueva el corazón; se visualizan reencuentros, y mensajes que te sacudirán, pero de la manera bonita; pero ojo, aprende a no idealizar de más.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 6 de abril

Mi querido rey de la selva, tienes un carácter muy fuerte y ese no es el problema, sino cómo lo usas; si lo ocupas de manera errónea podrías alejar a determinadas personas que sí te quieren, esta fecha llega para enseñarte a que, algunas peleas no se ganan con discusiones, sino con inteligencia,

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 6 de abril?

No siempre puedes tener todo bajo control, deja a un lado esa obsesión de querer que todo salga perfecto, ya que eso te está quitando mucha energía; no todo depende de ti y tampoco tiene que salir como esperas; te la pasas pensando en cada detalle, y con ello pierdes la paz que tenías.

Las predicciones de Libra para lunes 6 de abril

Tienes que abrir bien los ojos, no todo el que te sonríe está de tu lado, esta fecha llega con una lección fuerte y que, en cuestión de confianza, sí podría doler algunas traiciones que se ven en puerta; a veces te aferras a la idea de que la gente es bonita; pero en el fondo sabes que algo no cuadra, no dudes en tu intuición.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 6 de abril

Ya no te hagas fuerte y acepta esos problemas emocionales que tienes; por otro lado, sí vas a extrañar, pero no te confundas, no es lo mismo la nostalgia con el amor; y no todo lo que dolió merece una segunda oportunidad, aprende a recordar sin regresar.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 6 de abril?

Tienes un buen corazón, pero, cuando alguien te la hace jamás se te olvida; este 6 de abril llega a enseñarte que no necesitas ensuciarte las manos para que la vida ponga todo en su lugar.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 6 de abril

Sabes muy bien que algo ya no está funcionando, y este 6 de abril de verdad te pondrá una prueba que habías querido ignorar; no todo lo que tienes en tu vida está haciéndote bien; especialmente si es en temas del amor.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 6 de abril?

No te hagas el fuerte, se vienen grandes cambios en tu vida, y este 6 de abril te enseña que, no todo lo malo es para perjudicarte, sino para que puedas tener un crecimiento que te llevará la cima y a las metas que tenías en mente.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 6 de abril

Ya no mires el pasado, ni para agradecer ni para ver lo que hubiera pasado, y es que a veces llegar a perder el tiempo que ya no te pertenece; enfócate para tener carácter decisión; ya no estás para vivir a medias tintas; o te estancas o avanzas; pero no puedes seguir en tu zona de seguridad; sal y prueba las habilidades que hayas pedido.