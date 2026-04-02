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Los 4 signos que estarán castigados este fin de semana sin suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Tienen advertencias claras, problemas internos y procesos de reflexión que deben atender de manera inmediata, según la famosa astróloga

Mhoni Vidente Horóscopo
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de abril de 2026.|(Facebook de Mhoni Vidente)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del mes de abril, comenzando con la suerte que tendrán todos los signos este fin de semana; sin embargo, no todo pinta bien para 4 signos zodiacales, ya que enfrentan advertencias claras, problemas internos o procesos de reflexión.

De acuerdo con la pitonisa cubana, Géminis, Leo, Virgo y Capricornio son los signos más castigados de esta semana, y las consecuencias energéticas podrían verse reflejadas durante estas vacaciones. Estas fueron las predicciones:

  • GÉMINIS:  Es el más marcado. Está en modo introspectivo, con alertas de manipulación y temas de salud. No hay avance claro, solo trabajo interno. Fin de semana pesado emocionalmente.
  • LEO: Aunque hay movimiento, la advertencia sobre salud (espalda y riñones) pesa mucho. Además, arrastra temas legales pendientes. Puede haber desgaste y contratiempos.
  • VIRGO:  Está en crisis interna: exceso de perfeccionismo y necesidad de estabilidad mental. No es mala suerte directa, pero sí bloqueo emocional que afecta decisiones.
  • CAPRICORNIO: Tiene oportunidad, pero con una condición importante: evitar pensamientos negativos. Esto indica riesgo de autosabotaje. Su suerte depende totalmente de su actitud.

Asimismo, los signos de Tauro, Escorpio y Piscis tienen energía inestable, así que deben de cuidarse y mantenerse con cuidado ya que podría haber mucho trabajo pendiente, ciclos que no han sido cerrados, están en proceso de sanación o reordenando sus vidas.

¿Cuáles son los signos están protegidos este fin de semana, según Mhoni Vidente?

Los signos con buena suerte y protección brindada por el universo son Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Acuario, según los horóscopos de Mhoni Vidente. A decir de la famosa astróloga, estas personas tienen buena racha, con oportunidades expansión, amor y abundancia, siendo los más favorecidos de este fin de semana.

Mhoni Vidente Horóscopo
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de abril de 2026.|(Facebook de Mhoni Vidente)

Aun así, vale la pena estar cautelosos con lo que pase a tu alrededor, ya que la brujería y los cambios bruscos de energía podrían afectar a cualquiera. Por eso, si quieres protegerte todavía más, puedes usar un amuleto.

¿Cuáles amuletos te protegen, según tu signo?

Si quieres potenciar la protección de tu energía, puedes acudir a tu amuleto natural, que te ayudará con el control y el poder que tienen sobre ti. Estos son los amuletos, según tu signo zodiacal.

  • ARIES: una llave.
  • TAURO: una moneda antigua.
  • GÉMINIS: una pluma.
  • CÁNCER: una concha de mar.
  • LEO: un sol dorado o piedra Ojo de Tigre.
  • VIRGO: una espiga de trigo.
  • LIBRA: una balanza miniatura
  • ESCROPIO: un escorpio de plata
  • SAGITARIO. una flecha pequeña
  • CAPRICORNIO: una pirámide pequeña
  • ACUARIO: una estrella chiquita.
  • PISCIS: un pez dorado.
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