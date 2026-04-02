Los 4 signos que estarán castigados este fin de semana sin suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente
Tienen advertencias claras, problemas internos y procesos de reflexión que deben atender de manera inmediata, según la famosa astróloga
Mhoni Vidente reveló el horóscopo del mes de abril, comenzando con la suerte que tendrán todos los signos este fin de semana; sin embargo, no todo pinta bien para 4 signos zodiacales, ya que enfrentan advertencias claras, problemas internos o procesos de reflexión.
De acuerdo con la pitonisa cubana, Géminis, Leo, Virgo y Capricornio son los signos más castigados de esta semana, y las consecuencias energéticas podrían verse reflejadas durante estas vacaciones. Estas fueron las predicciones:
- GÉMINIS: Es el más marcado. Está en modo introspectivo, con alertas de manipulación y temas de salud. No hay avance claro, solo trabajo interno. Fin de semana pesado emocionalmente.
- LEO: Aunque hay movimiento, la advertencia sobre salud (espalda y riñones) pesa mucho. Además, arrastra temas legales pendientes. Puede haber desgaste y contratiempos.
- VIRGO: Está en crisis interna: exceso de perfeccionismo y necesidad de estabilidad mental. No es mala suerte directa, pero sí bloqueo emocional que afecta decisiones.
- CAPRICORNIO: Tiene oportunidad, pero con una condición importante: evitar pensamientos negativos. Esto indica riesgo de autosabotaje. Su suerte depende totalmente de su actitud.
Asimismo, los signos de Tauro, Escorpio y Piscis tienen energía inestable, así que deben de cuidarse y mantenerse con cuidado ya que podría haber mucho trabajo pendiente, ciclos que no han sido cerrados, están en proceso de sanación o reordenando sus vidas.
¿Cuáles son los signos están protegidos este fin de semana, según Mhoni Vidente?
Los signos con buena suerte y protección brindada por el universo son Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Acuario, según los horóscopos de Mhoni Vidente. A decir de la famosa astróloga, estas personas tienen buena racha, con oportunidades expansión, amor y abundancia, siendo los más favorecidos de este fin de semana.
Aun así, vale la pena estar cautelosos con lo que pase a tu alrededor, ya que la brujería y los cambios bruscos de energía podrían afectar a cualquiera. Por eso, si quieres protegerte todavía más, puedes usar un amuleto.
¿Cuáles amuletos te protegen, según tu signo?
Si quieres potenciar la protección de tu energía, puedes acudir a tu amuleto natural, que te ayudará con el control y el poder que tienen sobre ti. Estos son los amuletos, según tu signo zodiacal.
- ARIES: una llave.
- TAURO: una moneda antigua.
- GÉMINIS: una pluma.
- CÁNCER: una concha de mar.
- LEO: un sol dorado o piedra Ojo de Tigre.
- VIRGO: una espiga de trigo.
- LIBRA: una balanza miniatura
- ESCROPIO: un escorpio de plata
- SAGITARIO. una flecha pequeña
- CAPRICORNIO: una pirámide pequeña
- ACUARIO: una estrella chiquita.
- PISCIS: un pez dorado.