Los 4 signos que estarán castigados este fin de semana sin suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del mes de abril , comenzando con la suerte que tendrán todos los signos este fin de semana; sin embargo, no todo pinta bien para 4 signos zodiacales, ya que enfrentan advertencias claras, problemas internos o procesos de reflexión.

De acuerdo con la pitonisa cubana, Géminis, Leo, Virgo y Capricornio son los signos más castigados de esta semana, y las consecuencias energéticas podrían verse reflejadas durante estas vacaciones. Estas fueron las predicciones :

GÉMINIS : Es el más marcado. Está en modo introspectivo, con alertas de manipulación y temas de salud. No hay avance claro , solo trabajo interno. Fin de semana pesado emocionalmente.

: Es el más marcado. Está en modo introspectivo, con alertas de manipulación y temas de salud. , solo trabajo interno. Fin de semana pesado emocionalmente. LEO : Aunque hay movimiento, la advertencia sobre salud (espalda y riñones) pesa mucho. Además, arrastra temas legales pendientes . Puede haber desgaste y contratiempos.

: Aunque hay movimiento, la advertencia sobre salud (espalda y riñones) pesa mucho. Además, . Puede haber desgaste y contratiempos. VIRGO : Está en crisis interna: exceso de perfeccionismo y necesidad de estabilidad mental. No es mala suerte directa, pero sí bloqueo emocional que afecta decisiones .

: Está en crisis interna: exceso de perfeccionismo y necesidad de estabilidad mental. No es mala suerte directa, pero sí . CAPRICORNIO: Tiene oportunidad, pero con una condición importante: evitar pensamientos negativos. Esto indica riesgo de autosabotaje. Su suerte depende totalmente de su actitud.

Asimismo, los signos de Tauro, Escorpio y Piscis tienen energía inestable, así que deben de cuidarse y mantenerse con cuidado ya que podría haber mucho trabajo pendiente, ciclos que no han sido cerrados, están en proceso de sanación o reordenando sus vidas.

¿Cuáles son los signos están protegidos este fin de semana, según Mhoni Vidente?

Los signos con buena suerte y protección brindada por el universo son Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Acuario, según los horóscopos de Mhoni Vidente. A decir de la famosa astróloga, estas personas tienen buena racha, con oportunidades expansión, amor y abundancia, siendo los más favorecidos de este fin de semana.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de abril de 2026.|(Facebook de Mhoni Vidente)

Aun así, vale la pena estar cautelosos con lo que pase a tu alrededor, ya que la brujería y los cambios bruscos de energía podrían afectar a cualquiera. Por eso, si quieres protegerte todavía más, puedes usar un amuleto.

¿Cuáles amuletos te protegen, según tu signo?

Si quieres potenciar la protección de tu energía, puedes acudir a tu amuleto natural, que te ayudará con el control y el poder que tienen sobre ti. Estos son los amuletos, según tu signo zodiacal.