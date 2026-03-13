Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 14 y 15 de marzo: a qué signos les irá mejor

Mhoni Vidente ya reveló los horóscopos para el fin de semana del 14 y 15 de marzo, una fecha que coincide con pleno Mercurio retrógrado y un viernes 13 bastante fuerte en el plano energético. De acuerdo con las predicciones de la pitonisa, serán 5 los signos que experimentarán una suerte positiva y deberán aprovecharla para proyectar nuevos propósitos.

Horóscopos del 14 y 15 de marzo 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para los más afortunados

Tauro . Los nativos de Tauro tendrán un fin de semana muy agradable en compañía de sus personas queridas. Es posible que reciban buenas noticias en el plano económico y les llegue dinero que no estaban esperando.



. Los nativos de Tauro tendrán un fin de semana muy agradable en compañía de sus personas queridas. Es posible que reciban buenas noticias en el plano económico y les llegue dinero que no estaban esperando. Virgo . De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente para mediados de marzo 2026 , los Virgo tendrán días de mucha actividad social, lo que se reflejará en su estado de ánimo. Un encuentro o regalo sorpresa podría darse.



. De acuerdo con , los Virgo tendrán días de mucha actividad social, lo que se reflejará en su estado de ánimo. Un encuentro o regalo sorpresa podría darse. Cáncer . Contrario a lo que experimentaron otros signos del Zodiaco, las personas de Cáncer tendrán una racha positiva desde el viernes 13 de marzo y su efecto se expandirá hasta el 14 y 15 de marzo. Se vienen probables avances en la carrera profesional y tranquilidad en lo personal.

Esto le deparan los astros a los signos del Zodiaco para el fin de semana del 14 y 15 de marzo, según Mhoni Vidente|Canva, Especial

. Contrario a lo que experimentaron otros signos del Zodiaco, las personas de Cáncer tendrán una racha positiva desde el viernes 13 de marzo y su efecto se expandirá hasta el 14 y 15 de marzo. Se vienen probables avances en la carrera profesional y tranquilidad en lo personal. Acuario . Aunque ya terminó su temporada, para las personas de Acuario el inicio de la segunda quincena de marzo 2026 estará marcado por instantes positivos. Eso sí, el aspecto más positivo en los horóscopos de Mhoni Vidente es para los logros profesionales y hasta podría irse gestionando un probable ascenso.



. Aunque ya terminó su temporada, para las personas de Acuario el inicio de la segunda quincena de marzo 2026 estará marcado por instantes positivos. Eso sí, el aspecto más positivo en los es para los logros profesionales y hasta podría irse gestionando un probable ascenso. Capricornio. Los que siguen atravesando un excelente momento en todos los ámbitos de su vida, son los nativos del signo de Capricornio, quienes el fin de semana tendrán la oportunidad de aclarar las dudas que tienen sobre su futuro en el trabajo.



El fin de semana del 14 y 15 de marzo de 2026 marca la recta final de Mercurio retrógrado, que comenzó el pasado 26 de febrero y terminará finalmente el 20 de marzo. Así que estos serán los últimos días en los que se recomienda tener cautela con asuntos legales y de dinero, para evitar sufrir consecuencias negativas.