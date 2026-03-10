uno nuevo
Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 13 de marzo: a qué signos les irá mejor

Las tiradas de Mhoni Vidente revelaron qué le pasará a los 12 signos del Zodiaco en la segunda semana de marzo y cómo impactarán los cambios de energía.

Mhoni Vidente
Esto le deparan los astros a los signos del 9 al 13 de marzo, según Mhoni Vidente|Canva, Especial

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Con Mercurio Retrógrado activado y en vísperas del inicio de la primavera 2026, los planetas siguen experimentando fuertes transiciones que se reflejan en la astrología. Y para la semana del 9 al 13 de marzo, Mhoni Vidente ya dio a conocer las predicciones de todo lo que le pasará a los signos durante este periodo; golpes de suerte, crecimientos laborales y también conflictos inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente: esto le depara el zodiaco a los 12 signos del 9 al 13 de marzo 2026

  • Cáncer. Llegada de éxitos a nivel personal, sobre todo en la parte del crecimiento. El mejor día podría ser 12 de marzo, donde se recomienda arrancar proyectos que sean importantes para la realización.
  • Leo. Para los nativos del signo de Leo deben prepararse para transformaciones y nuevos comienzos. Se avecina la solución de temas legales que llevaban tiempo estancados.
  • Libra. La tirada para los libra augura prosperidad y abundancia en el plano económico. Aquellos que llevaban tiempo preocupados por estos temas, podrían recibir una oferta profesional muy tentadora.
    mhoni vidente horóscopo.png
    Mhoni Vidente reveló los horóscopos del año 2026.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)
  • Capricornio. En las predicciones de Mhoni Vidente, sale la carta de La Estrella, que se considera como una señal de avances e invita a mantener el optimismo. Hasta el 13 de marzo del 2026, la energía será favorable para la firma de contratos.
  • Piscis. Con la carta del Emperador, se perciben triunfos en la carrera profesional. Desde ascensos o propuestas que implican un crecimiento considerable.
  • Escorpión. Serán días importantes para nuevas conexiones que tendrán impacto en el desarrollo profesional. Es mejor buscar oportunidades que solo esperarlas.
  • Sagitario. Los astros avisan sobre la importancia de solucionar conflictos del pasado para seguir adelante. Se augura la llegada de un nuevo amor.
  • Acuario. Ya no hay tiempo que perder con dudas o miedos. La tirada de Mhoni Vidente augura mejoras en la comunicación con gente que puede convertirse en aliada para nuevos inicios en el trabajo.
  • Virgo. Este es el mejor momento para que los Virgo puedan reinventarse y dejar atrás todo lo que ya no les representa. Viene estabilidad económica que resolverá problemas.
    mhoni vidente.png
    Mhoni Vidente leyó los horóscopos de la semana con las cartas del tarot.|(FACEBOOK MHONI VIDENTE/CANVA)
  • Leo. Energía favorable para manifestar y pedir por aquello que siempre ha despertado anhelo. No hay que dejar de lado la intuición, sobre todo si existen malos presentimientos.
  • Géminis. Según los horóscopos de Mhoni Vidente, del 10 al 13 de marzo del 2026 habrá una buena racha de triunfos en el dinero, trabajo y amistades. Espera un golpe de suerte.
  • Tauro. Semana importante para tomar decisiones respecto al futuro y lo ideal es tener todo claro. Podría regresar un amor del pasado.
