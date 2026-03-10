Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 13 de marzo: a qué signos les irá mejor
Las tiradas de Mhoni Vidente revelaron qué le pasará a los 12 signos del Zodiaco en la segunda semana de marzo y cómo impactarán los cambios de energía.
Con Mercurio Retrógrado activado y en vísperas del inicio de la primavera 2026, los planetas siguen experimentando fuertes transiciones que se reflejan en la astrología. Y para la semana del 9 al 13 de marzo, Mhoni Vidente ya dio a conocer las predicciones de todo lo que le pasará a los signos durante este periodo; golpes de suerte, crecimientos laborales y también conflictos inesperados.
Predicciones de Mhoni Vidente: esto le depara el zodiaco a los 12 signos del 9 al 13 de marzo 2026
- Cáncer. Llegada de éxitos a nivel personal, sobre todo en la parte del crecimiento. El mejor día podría ser 12 de marzo, donde se recomienda arrancar proyectos que sean importantes para la realización.
- Leo. Para los nativos del signo de Leo deben prepararse para transformaciones y nuevos comienzos. Se avecina la solución de temas legales que llevaban tiempo estancados.
- Libra. La tirada para los libra augura prosperidad y abundancia en el plano económico. Aquellos que llevaban tiempo preocupados por estos temas, podrían recibir una oferta profesional muy tentadora.
- Capricornio. En las predicciones de Mhoni Vidente, sale la carta de La Estrella, que se considera como una señal de avances e invita a mantener el optimismo. Hasta el 13 de marzo del 2026, la energía será favorable para la firma de contratos.
- Piscis. Con la carta del Emperador, se perciben triunfos en la carrera profesional. Desde ascensos o propuestas que implican un crecimiento considerable.
- Escorpión. Serán días importantes para nuevas conexiones que tendrán impacto en el desarrollo profesional. Es mejor buscar oportunidades que solo esperarlas.
- Sagitario. Los astros avisan sobre la importancia de solucionar conflictos del pasado para seguir adelante. Se augura la llegada de un nuevo amor.
- Acuario. Ya no hay tiempo que perder con dudas o miedos. La tirada de Mhoni Vidente augura mejoras en la comunicación con gente que puede convertirse en aliada para nuevos inicios en el trabajo.
- Virgo. Este es el mejor momento para que los Virgo puedan reinventarse y dejar atrás todo lo que ya no les representa. Viene estabilidad económica que resolverá problemas.
- Géminis. Según los horóscopos de Mhoni Vidente, del 10 al 13 de marzo del 2026 habrá una buena racha de triunfos en el dinero, trabajo y amistades. Espera un golpe de suerte.
- Tauro. Semana importante para tomar decisiones respecto al futuro y lo ideal es tener todo claro. Podría regresar un amor del pasado.