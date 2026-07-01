Muere reina de belleza y modelo en los terremotos de Venezuela; tenía 23 años

Ha pasado una semana desde los terremotos que devastaron Venezuela, pero todavía se están dando a conocer tanto historias de supervivencia como tragedias ocurridas tras el fenómeno natural. Entre los hechos desafortunados se encuentra la muerte de Skarlent Rodríguez, reina de belleza que se coronó como Miss Grand Orlando 2025.

La también modelo perdió la vida junto a su novio, José Castro. Fue la familia de ella quien informó acerca del fallecimiento, a través de redes sociales y de una campaña de GoFundMe.

"Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", dice el texto de la campaña que tiene por objetivo recaudar fondos para los gastos funerarios. "No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles".

Al igual que José Castro, perdieron la vida en los terremotos su papá, abuela y dos tíos. La familia de Skarlent no ha podido retomar el trabajo debido al proceso de búsqueda, que fue descrito como "extremadamente costoso".

Hasta el momento se han recaudado 15,123 dólares, de los 22,000 que se solicitaron en la campaña. "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa. Sobre todo, te pedimos que compartas lo maravillosos que fueron nuestros niños, el amor que dieron y la luz que dejaron en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlos", dice la familia de Skarlent Rodríguez.

Quién era Skarlent Rodríguez

A sus 23 años, Skarlent Rodríguez se desempeñaba como modelo, competidora en certámenes de belleza y creadora de contenido que colaboraba con diversas marcas; tenía más de 12 mil seguidores en Instagram.

En 2025 se convirtió en Miss Grand Orlando y participó en Miss Grand Florida; en este último, quedó en cuarto lugar. "Gracias Dios, por todas tus bendiciones y por darme el coraje de seguir este camino con fe y corazón", escribió en ese entonces.