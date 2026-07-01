Cuál es el mejor lugar de la casa para poner la planta de jade y que se mantenga compacta

Entre la gran variedad de suculentas que existen para embellecer los hogares, la planta de jade es una de las mejores opciones cuando se quiere una especie fácil de cuidar y que sea resistente a casi cualquier ambiente. Sin embargo, cuando no se le da una atención óptima y se pone en lugares no aptos para sus necesidades, puede empezar a maltratarse y que sus hojas pierden la apariencia "compacta" que las caracterizan.

Y para evitarlo, lo ideal es situar la maceta en una mesa o repisa que esté ubicada cerca de las ventanas principales, ya que las plantas de jade requieren recibir luz solar indirecta al menos por un par de horas para que se mantengan radiantes, según explica el portal especializado The Spruce. De modo que hay que evitar situarlas en puntos donde los rayos del sol peguen fuerte todo el día, pues esto podría dañar las hojas con el paso del tiempo.

Las hojas de la planta de jade van dando señales cuando su cuidado es deficiente|Canva

¿Cómo saber si la planta de jade está marchitándose? 3 señales en sus hojas que no debes ignorar

A diferencia de otras especies de interior que van deteriorándose de manera sigilosa hasta que ya es prácticamente imposible salvarlas, la planta de jade sí muestra indicios en su apariencia cuando no está teniendo los mejores cuidados y corre el riesgo de marchitarse. Todas estas señales se alojan principalmente en sus lindas hojas compactas, por lo que es indispensable que un par de veces a la semana les eches un vistazo para corroborar que todo esté en orden.

Hojas con textura blanda o arrugada por un riego incorrecto en las plantas

Cuando la planta de jade ya no tiene una estructura uniforme y compacta, es posible que esté experimentando consecuencias por cuidados deficientes. Aquí es cuando pierde su forma compacta y en lugar de parecer pequeños botoncitos, van abriéndose y una causa probable es la falta de riego, según explica Gardening Know How.

La planta de jade necesita de luz solar indirecta|Freepik

Salen manchas amarillas en la planta de jade

Otro de los principales atractivos en esta especie originaria de África, es el espectacular color verde que tiene en sus hojitas. De acuerdo con información de Epic Gardening, cuando aparecen manchas de color amarillento en la planta de jade podría tratarse de quemaduras por el exceso de sol directo o hasta por contener demasiada agua.

Desprendimiento de las hojas por iluminación deficiente en las plantas

No es normal que la planta de jade pierda hojas sin una explicación aparente, pues no se trata de una especie que vaya "mudando" para renovarse. Algunas de las causas a esta problemática son el estrés por poca luz que sufren algunas especies de interior, los cambios bruscos de temperatura o por corrientes de aire muy fuertes.