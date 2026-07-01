Los errores principales que cometen los principiantes al maquillarse

Es usual que los principiantes al maquillarse puedan caer en los errores principales y comunes, pequeñas acciones que pueden hacer un cambio importante en el aspecto de tu piel en el transcurso de la jornada, por lo que debemos tener cuidado al respecto.

Noticias Hidalgo del 30 de junio 2026

Para que eso no te ocurra, te detallaremos cuáles son los puntos que debes evitar, en especial si apenas estás empezando en el mundo de los cosméticos; posiblemente te encuentres con acciones que repites y te generan un aspecto acartonado.

¿Qué errores son los más comunes al maquillarse?

Jesus Serrano, un tiktoker y gurú de belleza, explica cuáles son los errores principales al maquillarse los principiantes, además de mostrar cómo se debe hacer correctamente y los resultados que se obtienen. Recomienda evitar las siguientes acciones:

No humedecer la esponja, ya que al no hacerlo no se logra expandir bien el producto, además de que lo absorbe. Por lo que es importante mojarse y tomar un poco del producto de tu dorso o de una paleta. Haciendo el movimiento a toques.

Aplicar el corrector muy cerca de la ojera, ya que se puede cuartear y enmarcar líneas de expresión. La forma correcta es aplicarlo por debajo de la ojera para difuminar a toques y subir el producto, evitando el exceso de producto.

Colocar el iluminador, blush y contorno al mismo tiempo, pensando en que podemos difuminarlo todo junto. Por lo que recomienda aplicar cada producto para después difuminar con una brocha pequeña, teniendo un mejor resultado.

Fijar todo el maquillaje con borla; esto nos dará un acabado muy seco y cuarteado. Mejor usa una brocha grande; para espacios pequeños, podemos usar brochas sueltas pequeñas.

¿Cuál es el orden correcto para aplicar el maquillaje?

Para los principiantes es fundamental conocer el orden correcto de aplicación, con la finalidad de tener un efecto más fresco y reluciente en tu piel al momento de maquillarse, además de prevenir que los productos se puedan cuartear en la jornada.

Lo principal es la preparación (limpia tu piel con un limpiador para rostro, aplica crema, protector solar y primer); es lo primero que debes hacer. Hay quienes detallan que debemos seguir con la zona de ojos y cejas, para finalmente terminar con el rostro, pero hay otros que cambian el orden. Todo dependerá de la técnica con la que te sientas mejor; ponlo a prueba y evita los errores principales que te compartimos.