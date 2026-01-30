Los 3 signos que les irá mejor en el amor el fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana , que serán la transición del mes de enero al mes de febrero de 2026, con cambios en las energías, sobre todo para algunos signos que tienen probabilidades de encontrar el amor o de establecer lazos más duraderos.

De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga cubana, que compartió en su canal de YouTube, son 3 signos los que brillarán por su resplandeciente romance:

CAPRICORNIO : Es el signo con el mensaje más claro y potente en temas amorosos. El texto dice literalmente que “en el amor estás ardiendo” , lo que habla de magnetismo, atracción y oportunidades reales para iniciar o fortalecer una relación. Hay interés de otros signos y un ambiente propicio para el romance. Si se mueve con inteligencia emocional, puede vivir un fin de semana muy intenso.

: Es el signo con el mensaje más claro y potente en temas amorosos. El texto dice literalmente que , lo que habla de magnetismo, atracción y oportunidades reales para iniciar o fortalecer una relación. Hay interés de otros signos y un ambiente propicio para el romance. Si se mueve con inteligencia emocional, puede vivir un fin de semana muy intenso. CÁNCER : Tiene una vibra muy positiva. Se menciona estabilidad amorosa en febrero , y aunque el fin de semana es de reflexión, eso juega a su favor: cerrar ciclos del pasado le permite abrirse a un amor más sano. Es un buen momento para reconectar emocionalmente o dar un paso más consciente en pareja.

: Tiene una vibra muy positiva. Se menciona , y aunque el fin de semana es de reflexión, eso juega a su favor: cerrar ciclos del pasado le permite abrirse a un amor más sano. Es un buen momento para reconectar emocionalmente o dar un paso más consciente en pareja. LIBRA: Aunque su horóscopo está muy cargado al trabajo y decisiones personales, en el amor hay un punto clave: “hay estabilidad” y ya se empieza a sentir la posibilidad de avanzar. No es un romance explosivo, pero sí un fin de semana armonioso, ideal para fortalecer vínculos o confirmar sentimientos.

En ese sentido, la vidente señaló que Acuario, Tauro, Géminis,Leo, Virgo, Escorpio, Piscis, Aries y Sagitario no destacan en el amor este fin de semana, pero eso no significa que les vaya mal.

Eso sí, si quieres protegerte y pedirle al universo un poco de amor, puedes hacer algún ritual sencillo para atraerlo.

El ritual del amor para febrero de 2026

Para atraer el amor en el mes de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, lo que puedes hacer es un pequeño y sencillo ritual que Glamour recomienda hacer:

Haz el ritual del amor para atraer buena suerte en febrero de 2026.