Los horóscopos Mhoni Vidente para el fin de semana: las predicciones del 30 de enero al 1 de febrero

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana, que abarcan desde hoy, viernes 30 de enero, hasta el domingo 1 de febrero de 2026. La famosa astróloga explicó cómo la pasarán cada uno de los signos y qué cambios experimentarán en su personalidad, especialmente ante la energía cambiante que se aproxima.

Según contó la pitonisa cubana en su canal de YouTube, algunos signos tendrán un cierre de mes espectacular; sin embargo, no deben cantar victoria, ya que el segundo mes del año llega con predicciones que pocos esperan. A continuación, los detalles de sus visiones:

ARIES

Tu mejor día es el domingo de febrero. Este día es fundamental para hacer cambios en tu vida para que las malas vibras se alejen. Haz un ritual para atraer más estabilidad económica y no olvides estrenar algo nuevo para comenzar la semana con el pie derecho. Tendrás unos días con mucho trabajo, pero es bueno porque verás los frutos después. Cuídate del estómago porque estás sensible.

TAURO

Los problemas se te han juntado y esto te ha provocado pensamientos estos días, pero todo se soluciona si tomas decisiones. Reflexiona este fin de semana sobre cómo puedes comenzar a tomar medidas y hacer cambios de una vez por todas. Busca la estabilidad económica y emocional. Aléjate de personas y amistades que te absorben, que solo te buscan por el dinero. Tu punto débil son las hormonas, pero no hay nada grave todavía. Prepárate para comenzar febrero con felicidad, a pesar de los altibajos que tuviste recientemente; el secreto es darte una buena limpia.

Este es el horóscopo de Tauro para hoy, según Mhoni Vidente|Canva

GÉMINIS

Piernas que todos están hablando de ti, para bien o para mal, pero la realidad es que cada quien está pensando en sus propios problemas. Por eso, debes mirar hacia el frente y continuar tu camino, esto te está distrayenco: madura, busca estabilidad, aprende a mirar tu camino. Pon una veladora roja y perfume de sándalo para cortar las malas energías. Gasta tu tiempo en ti, pero no olvides a tus amigos y seres cercanos.

CÁNCER

Tienes buena vibra, la buena suerte te sonríe. En febrero tendrás estabilidad amorosa, pero los primeros días debes aprender y reflexionar del pasado; recuerda las equivocaciones y abre los ojos porque el amor no es un juego es para compartir. Date la oportunidad de ser feliz y ponte a ti como prioridad por una vez. No platiques tus planes, no grites, aunque te encante, mejor mantenlo para ti.

LEO

Asimila que eres fuerte, cree en ti y parte tus planes a partir de allí. Ya basta de querer contar tus planes, mejor comienza a realizarlo de una vez. Tu seguridad estos días es el trabajo, dile que sí a todo porque habrá frutos en poco tiempo. Tu debilidad estos días es la espalda baja, las hernias, los dolores, y lo sexual. Por eso debes cuidarte y hacer el ritual del billete para pedir lo que quieras.

VIRGO

Las energías de la riqueza y de personalidad están acercándose hacia ti y se mantendrán durante todo el mes de febrero. Haz el ritual de la veladora y el sándalo para relajarte y darte tiempo para ti, porque estás en un punto en el que tienes que brillar. No obstante, tu punto débil es la piel y los dientes, ve con un especialista y cuida de tu salud.

LIBRA

Te están buscando para negocios, algo estás haciendo muy bien. En el amor ha estabilidad y puede que des el siguiente paso en los siguientes meses, pero ahora lo estás sintiendo. Libra, debes poner clara tu vida, tomar decisiones, gastar en ti, espacio de diversión propia. El trabajo es bueno para ti, pero también debes preocuparte por tu salud mental.

ESCORPIO

Toma estos días para aprender a quererte mejor. Tienes un sentimiento de culpa que te está distrayendo de lo que estás viviendo actualmente, pero no debes preocuparte, tus acciones las hiciste por un motivo y más adelante lo encontrarás. El mes de febrero comenzarás a buscar mentalidad sana para ti, para preocuparte por tu imagen y para mejorar como persona.

SAGITARIO

Estás estable y lo sientes, tienes que mantenerte allí. Eso sí, en la salud estás delicado y no te estás dando cuenta, por eso debes beber mucha agua y caminar más para prevenirte de cualquier detalle; además, notarás cambios bonitos en tu cuerpo. Este 1 de febrero prende tu veladora blanca o roja y reza a la virgen María para pedirle 3 deseos. Elige bien.

CAPRICORNIO

En el amor estás ardiendo, así que atraerás a otros signos que están interesados en ti, ¿aprovecharás el momento para una nueva relación? Eso sí, la injusticia está a flor de piel, así que sé precavido y sé justo con quien es justo contigo. No más. Recuerda que este es tu mes y verás cómo crecen tus planes así como lo planeaste tal cual, solo debes abrazar la estabilidad y la paciencia.

Mira el horóscopo de Capricornio, según las predicciones de Mhoni Vidente.|Canva / Facebook Mhoni Vidente

ACUARIO

Hay alegría a tu alrededor y lo sientes. Estás en un momento de estabilidad. Mhoni Vidente dice que este es tu año porque habrá muchas recompensas, pero el reto aquí es tomar decisiones sabias entre tantas opciones, porque una elección erronea puede cambiar el rumbo de tu suerte. En el amor no estás del todo bien, pues las personas no tienen claro qué quieren contigo, entonces no hay impulsos que inicien el romance.

PISCIS

Te estás liberando de situaciones que no son para ti, y esto es bueno, te va a ayudar a nuevos campos para abrir tus propios negocios. Recuerda: te lo mereces. Sin embargo, los problemas no paran, hay situaciones delicadas en tu salud que debes atender, si notas algo pequeño, resuélvelo antes de que se complique más. Tienes planes de viaje en puerta, pon tu atención allí para que no se arruine y debes tomar la calma.