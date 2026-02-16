Los 6 signos que dominan la semana y les irá mejor en el dinero, según Mhoni Vidente
No todos la pasarán bien estos días; incluso 3 de ellos tienen advertencias importantes que deben saber
Mhoni Vidente lanzó los horóscopos de la semana para todos los signos y señaló a 6 de ellos como los que más dominarán la semana, con suerte en el dinero y la abundancia. Sin embargo, hay alertas para los demás.
De acuerdo a lo que dijo la pitonisa cubana en su canal de YouTube, Virgo es el que más suerte tiene, seguido de Cáncer, Libra y Leo. Mira las predicciones que tuvo a través de las cartas del tarot.
- VIRGO: Tendrá tiempo de la riqueza y del crecimiento. Energías a favor para su desarrollo, cursos e inversión en conocimiento, sobre todo en dinero a mediano y largo plazo. Se destaca por el orden y la planeación.
- CÁNCER: Recibirá dinero esta semana y se mantendrá estable. Hay una alineación positiva con energía fluida, sin advertencias fuertes que frenen el dinero.
- LIBRA: Hay mucho trabajo, contrataciones y un posible aumento de sueldo. Se vienen transformaciones positivas, pero hay estrés. Busca el crecimiento profesional que impacte directamente en tus ingresos.
- LEO: No es estabilidad a largo plazo, pero sí entrada clara de dinero, sobre todo este 20 de febrero. Hay pensamientos de compra, flujo activo de efectivo.
- SAGITARIO: Hay dinero rápido y fácil, nuevas oportunidades laborales, con buen flujo, aunque con riesgos de distracciones o malas decisiones.
- GÉMINIS: Tienes propuestas de trabajo importantes a partir de este 19 de febrero. Hay crecimiento profesional que puede traducirse en más ingresos.
En ese sentido, Mhoni Vidente subrayó que Tauro, Capricornio y Piscis no tendrán malas energías en su dinero, pero están en plena construcción económica, desde propuestas laborales, consecuencias de sus actos y rachas de cambio.
¿A cuáles signos les irá mal en el dinero, según Mhoni Vidente?
Esta semana, del 16 al 20 de febrero de 2026, son 3 signos los que no tendrán recompensas económicas: ARIES, ESCORPIO y ACUARIO. Si bien hay abundancia, están destinados a sanar otros problemas, ya sean de salud, sociales o de cerrar ciclos.
El ritual de Mhoni Vidente para atraer el dinero en febrero
Mhoni Vidente llamó a todos los signos para realizar un ritual de febrero para limpiar de malas energías, atraer la abundancia y estabilidad, ya que este año —denominado por ella como el “año 0”— será catastrófico en la economía.
Solo necesitas un listón rojo, un jabón neutro, billetes, agua, un recipiente, tequila, ron o mezcal, veladora roja y un plato forrado con papel aluminio. Mira el video para realizar el paso a paso.