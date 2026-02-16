Los 6 signos que dominan la semana y les irá mejor en el dinero, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó los horóscopos de la semana para todos los signos y señaló a 6 de ellos como los que más dominarán la semana, con suerte en el dinero y la abundancia. Sin embargo, hay alertas para los demás.

De acuerdo a lo que dijo la pitonisa cubana en su canal de YouTube, Virgo es el que más suerte tiene, seguido de Cáncer, Libra y Leo. Mira las predicciones que tuvo a través de las cartas del tarot.

VIRGO : Tendrá tiempo de la riqueza y del crecimiento. Energías a favor para su desarrollo, cursos e inversión en conocimiento, sobre todo en dinero a mediano y largo plazo. Se destaca por el orden y la planeación.

CÁNCER : Recibirá dinero esta semana y se mantendrá estable. Hay una alineación positiva con energía fluida, sin advertencias fuertes que frenen el dinero.

LIBRA : Hay mucho trabajo, contrataciones y un posible aumento de sueldo. Se vienen transformaciones positivas, pero hay estrés. Busca el crecimiento profesional que impacte directamente en tus ingresos.

LEO : No es estabilidad a largo plazo, pero sí entrada clara de dinero, sobre todo este 20 de febrero. Hay pensamientos de compra, flujo activo de efectivo.

SAGITARIO : Hay dinero rápido y fácil, nuevas oportunidades laborales, con buen flujo, aunque con riesgos de distracciones o malas decisiones.

: Hay dinero rápido y fácil, nuevas oportunidades laborales, con buen flujo, aunque con riesgos de distracciones o malas decisiones. GÉMINIS: Tienes propuestas de trabajo importantes a partir de este 19 de febrero. Hay crecimiento profesional que puede traducirse en más ingresos.

En ese sentido, Mhoni Vidente subrayó que Tauro, Capricornio y Piscis no tendrán malas energías en su dinero, pero están en plena construcción económica, desde propuestas laborales, consecuencias de sus actos y rachas de cambio.

¿A cuáles signos les irá mal en el dinero, según Mhoni Vidente?

Esta semana, del 16 al 20 de febrero de 2026, son 3 signos los que no tendrán recompensas económicas: ARIES, ESCORPIO y ACUARIO. Si bien hay abundancia, están destinados a sanar otros problemas, ya sean de salud, sociales o de cerrar ciclos.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer el dinero en febrero

Mhoni Vidente llamó a todos los signos para realizar un ritual de febrero para limpiar de malas energías, atraer la abundancia y estabilidad, ya que este año —denominado por ella como el “año 0”— será catastrófico en la economía.

Solo necesitas un listón rojo, un jabón neutro, billetes, agua, un recipiente, tequila, ron o mezcal, veladora roja y un plato forrado con papel aluminio. Mira el video para realizar el paso a paso.