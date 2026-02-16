Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 20 de febrero de 2026

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal del 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2026. Las impactantes predicciones consideran a cada signo y los cambios que enfrentará en cuestiones de salud, dinero, amor y personalidad.

De acuerdo con la famosa astróloga, el inicio de la semana se mantiene con energías positivas, pero hay precauciones que se deben tomar en cuenta. Mira lo que dice tu signo.

ARIES

Estás de suerte, hay noticias que te llegarán con relación a la abundancia, pero debes tener fuerza espiritual y dejar atrás a personas que no te están aportando. Tendrás problemas de salud que se podrían complicar, relacionados con los pulmones, por eso debes ir a checarte. Habrá una sorpresa de la familia. En el amor, estarás bien, y si estás soltero, hay estabilidad alrededor de ti; es un buen momento para iniciar un romance.

TAURO

Tu momento de construcción ha llegado; estos días piensa en el futuro para asegurar una buena vida. Habrá propuestas de trabajo que ayudarán a que des el siguiente paso en tu carrera. Tu mejor día es el 18 de febrero. A partir de allí, recibirás noticias. Irás a una boda; podrías considerar tener una mascota. Eso sí, tienes problemas de insomnio provocado por la aceleración, preocupaciones y pendientes.

GÉMINIS

Estás viviendo para vivir mejor. Hay madurez y crecimiento en tu entorno para los siguientes días. El 19 de febrero es tu mejor día: será cabalístico, con propuestas de trabajo, desarrollo personal y decisiones difíciles sobre personas falsas que te están llenando de mala energía. “Lo que estabas esperando, te llegará”, dice Mhoni Vidente.

CÁNCER

La carta de la Estrella hace que todos los astros se alineen para ti; pide lo que quieres, tienes estabilidad económica, ánimo y positividad. Organiza tus pendientes y tus papeles importantes que te servirán para trámites importantes. En el amor, tendrás una semana apasionada.

Este es el horóscopo de hoy para el Cáncer.|Facebook de Mhoni Vidente / Canva

LEO

Estás fuerte, dinámico e inteligente, pero aun así debes hacerte una limpia para quitar todo lo negativo de tu cuerpo y tu alrededor. Tu mejor día es el 20 de febrero, cuando te llegará un dinero extra, pensamientos de comprar un coche y renovar tu guardarropa. No está mal invertir en tu imagen. No sobrepienses las cosas, detente antes de hablar y de actuar.

VIRGO

Las energías te están ayudando a desenvolverte más; aprovéchalo para solucionar tus pendientes, administrar tu tiempo y hacer todo aquello que tienes en la cabeza y no solo que se quede en una idea. Las cartas del tarot dicen que estás en tu tiempo de la riqueza y del crecimiento, así que inicia con un curso para aprender algo. Viene un viaje relajante; lo estás preparando todo para estar en orden y en el amor hay equilibrio, pero inclinado a tu desarrollo emocional.

LIBRA

No dejes de brillar, no dejes de desarrollarte más y toma el libro para continuar con tu crecimiento. Tendrás mucho trabajo, contrataciones, posible aumento de sueldo. No obstante, hay estrés, emociones intensas y pensamientos negativos. Analiza bien todo lo que te está pasando: no dejes de hacer ejercicio, invierte en ti y trata de respirar. Una transformación positiva vendrá en los siguientes días; aprovéchalo. En el amor, hay prosperidad todo el año.

ESCORPIO

Tu carta de la semana es el Carruaje, cuyo significado es no detenerse y no tener miedo. Elige bien con quién te estás juntando, porque será clave para tu desarrollo en todos los sentidos. Hay personas que no te suman y que solo te están jalando hacia abajo con chismes, malos comentarios. Recuerda no hablar de más; no tienes por qué contestar a todo lo que te preguntan.

SAGITARIO

Hay dinero rápido y fácil. La carta del Diablo te advierte sobre las personas tóxicas, el mal de ojo y las malas energías. Haz un ritual con una veladora blanca, para romper con esta cadena de negatividad. Será una semana de trabajo con nuevas oportunidades, así que debes preocuparte por tu imagen. Eso sí, tu mente está débil; descansa, repara tu salud. Aprovecha estos días para reflexionar sobre qué has hecho bien y qué has hecho mal.

CAPRICORNIO

Traes un buen aura de magnetismo, pero esto provoca que también se acerquen personas incorrectas; trata de identificarlas para alejarlas. Busca la riqueza, piensa en qué hacer para conseguir más. Tienes problemas de Colitis, de descanso y de cansancio. La fortuna está de tu lado y te ayudará a solucionar tus problemas de forma mágica, pero trabaja en ti, en tu ego.

Este es el horóscopo de hoy para Capricornio, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA/FB Mhoni Vidente)

ACUARIO

Estás atorado en el paso y te está cegando lo que está pasando ahora mismo. Vive tu día a día de la mejor manera: siendo feliz, compartiendo con la gente que está a tu lado. Nada te ayudará pensar en lo que no fue. Será una semana de solucionar pendientes. Lo espiritual te ayudará a cerrar ciclos, a cumplir tus cometidos, a abrir nuevos caminos con más prosperidad.

PISCIS

Vienen cosas positivas para ti, pero todavía estás en el momento del cambio y por eso debes cuidarte de las malas energías. Recuerda que es mejor que te digan tacaño a que se aprovechen de ti. El 19 de febrero es tu mejor día y la energía se alineará para ti, con soluciones de salud, aprovechamiento de conocimiento para comenzar cursos y planes, independización y una sorpresa muy buena sobre el trabajo. Tienes buena racha.