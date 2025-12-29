Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 29 de diciembre al 2 de enero de 2026

Mhoni Vidente lanzó los horóscopos de la última semana de 2025, una etapa clave que definirá las energías con las que cada persona iniciará el Año Nuevo 2026.

La famosa astróloga reveló golpes de suerte, rituales específicos y las acciones necesarias para cerrar ciclos antes de que termine el año. Sus predicciones marcan el camino para dejar atrás lo que ya no suma y abrir paso a nuevas oportunidades. A continuación, lo que le espera a cada signo.

ARIES

Tienes que cerrar el año sin ningún sentimiento de culpa, sin problemas en la mente, no remordimientos y ganas de cerrar los ciclos. Tu mejor día, según Mhoni Vidente , es el martes 30 de diciembre, que marcará una sorpresa económica, amor estable y serás el encargado de la cena de Año Nuevo. Recomienda usar ropa roja y dorada.

TAURO

Vas a estar de buena actitud, con estabilidad y crecimiento. Si quieres tener un Año Nuevo 2026 debes de mantener tu actitud positiva. La astróloga recomienda hacer un ritual para limpiar las energías con un limón. Tus colores son el plateado, rojo y dorado. Asimismo, recomienda usar un listón rojo en el tobillo para atraer la buena energía. Debes cuidar lo que comes porque podrías tener problemas del estómago. Y tu día es el 31 de diciembre con doble suerte rápida.

GÉMINIS

La carta del loco determina que tu día es hoy 29 de diciembre. Tienes ganas de crecer, pero, para lograrlo, tienes que deshacerte de todo lo que ya no te funcionó; suéltalo para poder tomar nuevas oportunidades. Las visiones revelan que tendrás suerte en el dinero comenzando el año, pero debes hacer el ritual de la ropa interior de colores: elige el mejor para ti.

CÁNCER

Tu mejor día es el 31 de diciembre, que determinará un cierre perfecto para ti, pues tuviste un año de mucho trabajo. Estás satisfecho y tienes el poder de manifestar más, así que limpia tu casa, el clóset, renuévate y esto hará atraer nuevas energías. Tus colores son el rojo y el verde.

LEO

“Vas a ser uno de los signos más afortunados de 2026”, dijo Mhoni Vidente. Tu mejor día es el 30 de diciembre y marca el inicio de tu suerte, así que comienza a pensar todo lo que quieres cumplir en los siguientes meses. Usa estos últimos días del año para descansar la mente, prender la veladora, cortarte el cabello, renovar tu ropa y hacer planes. Lo malo: hay envidias cerca, así que ten cuidado.

VIRGO

Encontrarás la luz al final del lunes: estarás estable. Se recomienda poner un listón rojo o amarillo en el tobillo para alejar las preocupaciones, pero lo más importante depende de ti, debes de perdonar y dejar atrás las cosas que ya no te van a servir el siguiente año. Tu color es el rojo, para atraer la abundancia.

LIBRA

Estás brillando y todo te va a salir tal cual lo estás planeando. Aunque tienes arrastrando cosas negativas, lo positivo domina y lo notas porque te sentirás realizado. Tu mejor día es este lunes con 4 golpes de suerte. Tu color es el azul fuerte o amarillo, para que lo uses el 31 de diciembre. El ritual que debes hacer es guardarte 7 monedas en el bolsillo para atraer la buena suerte en el dinero.

ESCORPIO

Estás en la cima y lo mejor viene en 2026 porque habrá estabilidad y riqueza, por eso debes hacer un ritual con sándalo o 7 machos. Sin embargo, puedes tener problemas con tu salud, específicamente de la garganta. Ten cuidado. La recomendación es terminar de pagar las deudas para que comiences el año 2026 con la mente y la cartera en blanco.

CAPRICORNIO

Es tu era y, por lo tanto, estás de suerte. Hay un viaje que llegará a ti. Hay algo que debes cuidar: no te enganches con las cosas que no funcionaron; cambia el plan. Te darán un regalo que no esperabas y te sorprenderá. Tu ritual es anotar 3 deseos en un papel con pluma roja, prende una veladora roja y quémalos allí.

ACUARIO

Tu mejor día es el 31 de diciembre. La recomendación de Mhoni Vidente es limpiar la casa para mover las energías, busca la estabilidad con el ritual de limón por el cuerpo. Cambia de look y busca mejorar tu salud bucal. Ya no cargues problemas que no pudiste resolver, si no se dio, no le muevas más.

PISCIS

Cuidado con las enfermedades de la garganta, abrígate bien. Tu mejor día es el 30 de diciembre, y tendrás que pensar en concluir con tus pendientes de trámites. El ritual recomendado es poner un billete en agua y pasarlo por tu cuerpo, así atraerás la riqueza. La numerología recomienda visualizar un mejor futuro para ti porque “estás en tu momento de merecer”.