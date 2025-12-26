Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana: cómo cerrará el año cada signo en los últimos de diciembre

Mhoni Vidente lanzó sus impactantes horóscopos para el fin de semana del 26 al 28 de diciembre y dejó claro que los últimos días de 2025 no pasarán desapercibidos para nadie. Las predicciones revelan giros inesperados, cierres de ciclos y oportunidades que podrían cambiar el rumbo de varios signos.

De acuerdo con la famosa astróloga, la entrada de la era de Capricornio provoca un fuerte movimiento de energías, marcando decisiones clave y ajustes necesarios antes de despedir el año. Aunque no todos vivirán transformaciones radicales, sí habrá señales claras en temas de salud, dinero y trabajo que no deben ignorarse.

Aquí te contamos qué le espera a cada signo zodiacal en este decisivo fin de semana y cómo aprovechar la energía a tu favor antes de que termine el 2025.

ARIES

Estás de suerte en la semana y se ampliará hasta el fin de semana. Tienes 4 golpes de suerte y esto te ayudará a pasar unos días llenos de alegría, pero también puedes ganarte el premio mayor en la lotería. En tu entorno las cosas se ponen decisivas: tienes que solucionar los pendientes que tienes arrastrando, cierra el año con broche de oro.

TAURO

Según Mhoni Vidente, Tauro tendrá un fin de semana donde disfrutará de obsequios que recibió en Navidad. Tuvo suerte, y hay planes de viaje, así que no ignores las señales. Prepárate para iniciar un año lleno de suerte y estabilidad; ahorra, porque el dinero será una buena recompensa. Aprende nuevos idiomas, busca negocios, no te apagues.

GÉMINIS

Tu energía natural es cambiante, pero este fin de semana será más evidente. Tienes que recargar energías de las fiestas y prepararte para el 2026 con nuevos objetivos: dieta, ejercicio y ahorro de dinero.

Lee el horóscopo de hoy de Géminis, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

CÁNCER

El cariño y la pasión te rodean, compártelo y aprécialo. Este fin de semana tendrás vitalidad total, así que intenta descansar, gana fuerza y prepárate para sorpresas que no estás esperando, pero que te serán muy útiles. Hay envidias de personas a tu alrededor, pero no te preocupes, solo ignóralos.

LEO

Fuiste la estrella en la noche de Navidad, pero ahora debes tener un espacio para ti este fin de semana. Dedica el tiempo para pensar en los cambios, valora lo que tienes, ya que el 2026 habrá momentos clave que te harán tomar nuevos caminos.

VIRGO

Pasaste una Navidad alegre, te llegó un regalo que no esperabas. Ahora, este fin de semana estará lleno de tranquilidad. Las finanzas dominarán tu año 2026, es perfecto para que inicies tu propio negocio o inviertas tu dinero. Piensa en estos días en cómo hacerlo: no confíes en todo, hazte una limpia de mala vibra. “Vendrán nuevos caminos para ti”, dijo la pitonisa.

LIBRA

Hay alegría, libertad y viajes en puerta. Lo sientes y lo disfrutas, así que toma estos últimos días del año para continuar con estas energías para el siguiente año.

ESCORPIO

Estás melancólico a pesar de haber tenido unos días llenos de alegría. Algo del pasado te está tocando el hombro, tienes que resolverlo. El fin de semana será clave para preparativos, tanto para la fiesta de Nochevieja como para lo que viene en 2026. Los astros prevén suerte en el dinero.

SAGITARIO

El Arcángel Miguel te está protegiendo y te está limpiando las malas vibras que acumulaste. Había muchas envidias, por eso debes hacer una limpia de las personas que tienes a tu alrededor, pregúntate quién realmente vale la pena. El fin de semana, así como los últimos días del año, dedícalo a buscar tu camino que comenzarás el 2026. Las predicciones señalan buena suerte.

CAPRICORNIO

Estás de cumpleaños, es tu era y todo apunta a que eres el más afortunado para la transición del Año Nuevo. Tienes buena actitud, hay un viaje en puerta, acéptalo y medita en qué cosas puedes hacer diferente para que te llenes de buena energía. Tienes dinero en las manos, úsalo bien, no confíes en quienes solo te buscan cuando estás de suerte.

ACUARIO

Eres el alma de la fiesta, y todavía te falta celebrar el Año Viejo, así que recarga energías para compartir con tus seres queridos. El fin de semana te esperan cambios, especialmente en viajes y el amor: hay intensidad, así que debes cuidar que no sea demasiado, porque habrá propuesta de matrimonio. Las malas vibras y las envidias están cerca de ti, sé más observador.

PISCIS

Fuiste el alma de la fiesta de Nochebuena y todos están agradecidos contigo. Estás en una etapa emocional, pero es para bien, porque tienes mucho qué decir. Toma estos días de fin de semana para meditar, porque la buena suerte está llegando poco a poco, y es que el 2026 será tu año en el dinero. Prepárate.