Horóscopo de Nana Calistar hoy, 24 de febrero para cada signo; la vida te pide no sobrepensar para llegar a lo que tanto has esperado, viene mucha prosperidad
Nuevos ciclos están llegando a tu vida, todo sigue en movimiento y el amor y la prosperidad están en tu camino, así lo han marcado los astros.
Vienen nuevos ciclos, por lo que la vida te enseñará que no es momento de sobrepensar lo que ya fue sino aprender la lección y avanzar, todo sigue en movimiento y tú también debes de hacerlo; por ello Nana Calistar trae para ti mensajes de los astros que te ayudarán a fluir de la mejor manera con lo que está por venir.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 24 de febrero?
Este 24 de febrero vendrá un nuevo comienzo y te mostrará que nada es casualidad, es una sacudida necesaria. Estás por atravesar una etapa donde puedes sentirte desorientado, como si no supieras bien hacia dónde caminar. Y eso no es fracaso, es transición hacia lo nuevo. Pregúntate con honestidad qué quieres y qué necesitas, no lo que otros esperan de ti.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 24 de febrero?
La vida te va a dar una sacudida suave pero necesaria, además se acercará una nueva amistad que podría mover fibras que tú sabías que seguían sensibles, solamente ten calma, no te obsesiones. Tú eres de energía libre, pero cuando te clavas, te transformas en investigador privado sentimental, no seas tan intensa o intenso porque podrías repeler lo que más quieres.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 24 de febrero?
La vida te está empujando a moverte, pero con cabeza fría y paso seguro; no lo olvides. Ese negocio o proyecto que traes en mente sí tiene posibilidades reales de realizarse, pero no va a caminar solo. Necesitas disciplina, enfoque y menos miedo a la opinión de los demás. Tú sabes trabajar duro, lo que a veces te frena no es la falta de capacidad, sino el exceso de pensamientos negativos que otros te siembran
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 24 de febrero?
No debes de tener miedo a ir por lo que quieres; tú no naciste para quedarte sentado viendo cómo todos avanzan. Tú siempre quieres por más, apuntar lo alto y no conformarte, entonces no te esperes. Si lo visualizas con claridad, lo puedes atraer, pero no basta con imaginarlo mientras estás acostado viendo el techo. Muévete.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 24 de febrero?
Estos días contarás con mucha intensidad en todo. En el trabajo viene estrés, presión y responsabilidades que te van a poner de malas si no te sabes organizar. No explotes con quien no tiene la culpa. Respira, prioriza y actúa con estrategia. Te darás cuenta del amor que te tienen varias personas a tu alrededor. A veces te enfocas tanto en quien te falló que no ves a quien sí se queda.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 24 de febrero?
El universo te va a poner frente al espejo para que te revises el alma (como solo tú sabes). Una persona importante para ti se va a decepcionar por ciertas actitudes o comentarios que soltaste sin pensar. A veces crees que por decirlo bonito ya no duele, pero la verdad es que tus palabras también lastiman. No es momento de orgullo, es momento de madurez.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 24 de febrero?
Cuidado porque tu mente andará acelerada, pensando en pendientes, en errores pasados y en lo que todavía no está perfecto. La vida no es competencia de perfección, es aprendizaje constante. No te castigues tanto por cosas que ya no puedes cambiar. Tu familia necesita más atención de tu parte. No todo es trabajo ni responsabilidades externas. Hay personas que esperan una llamada, un mensaje o un gesto tuyo.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 24 de febrero?
La vida te va a hablar claro y sin rodeos. Se cancela un trámite o algo que ya dabas por hecho y probablemente no sabrás asimilarlo. No hagas un drama de las cosas que no salen como tú esperas, porque lo que se cae ahorita es porque no estaba bien sostenido. Cuando algo no se concreta es porque te están evitando un problema mayor, aunque hoy no lo veas así.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 24 de febrero?
Deja de querer salvar al mundo entero cuando tu propio corazón trae grietas que no has reparado. Siempre estás listo para escuchar problemas ajenos, dar consejos, prestar hombro, tiempo e incluso dinero, pero cuando se trata de tu felicidad, la dejas al último y así no se puede seguir.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 24 de febrero?
Ya no le estés dando vueltas a lo que ya fue, aunque te encante analizar cada detalle como si fueras detective privado, hay cosas que no necesitan una explicación, necesitan aceptación. Mientras sigas masticando el pasado, se te enfría el presente. Y tú no estás para andar comiendo sobras emocionales, ya no sobrepienses.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 24 de febrero?
El pasado no se arregla volviendo a él, se supera aprendiendo de lo que dejó. Ya no es momento de retroceder ni de preguntarte “qué hubiera pasado si…”. Es momento de decidir hacia dónde quieres caminar, el tiempo no regresa, déjalo ir y avanza.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 24 de febrero?
El universo te va a poner un freno muy sutil. No para detenerte, sino para que pienses antes de hablar. A veces tú sinceridad viene sin filtro y terminas lastimando sin darte cuenta. No todo mundo tiene tu piel gruesa ni tu carácter explosivo. Aprende a medir palabras, porque no todo se dice como se piensa, ni todo se piensa cómo se siente.