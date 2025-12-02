Horóscopo de Nana Calistar hoy, 2 de diciembre para cada signo: Traes mil oportunidades a tu alrededor

Un nuevo día trae consigo nuevas oportunidades, no te pierdas el horóscopo de Nana Calistar y atiende lo que es para ti para que cierres de gran manera este 2025, dejes atrás lo que debes de dejar y comiences con todo este próximo 2026.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 2 de diciembre?

¡Cuidado! Un familiar podría enfermarse y eso te va a mover mucho porque tú eres muy sentimental y no te gusta ver sufrir a los tuyos. Pero debes de ser fuerte y mantener la calma, porque la situación mejora con cuidados. Tú nada más no te me metas en drama innecesario.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 2 de diciembre?

Si tienes pareja cuida lo tuyo porque hay una amistad que ya le echó ojo y anda viendo oportunidad para colarse y hacer de las suyas. Tú, muy tarnqui, pensando que todo está en paz, pero el bajón lo dan cuando uno menos lo espera. Pon atención a detalles y no descuides a quien te quiere. Tu carácter será una de tus virtudes, no dudes de él.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 2 de diciembre?

Tu buena voluntad es como la oferta: todos la quieren, pero muchos la malinterpretan y esto te está jugando mal. Tú haces bien y la gente lo toma mal. Pero la verdad, que te valga. Tú sigue haciendo lo que te haga bien, que si no sale te puede hacer mal. Es hora de que cambies la forma en la que estás tomando la vida, porque traes mil oportunidades alrededor, pero te ha ganado la flojera.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 2 de diciembre?

Ojo porque andas en una temporada donde la lengua se te va a soltar. No te va a dar pena ni tantito decir lo que sientes, lo que piensas y lo que te duele, y la verdad, qué bueno. Sabíamos que ya te hacía falta mandar unos cuantos mensajes directos. Pero, eso sí, hazlo a tu manera y sin vergüenza pues vienen días en los que vas a madurar lo que se te había negado en años, y eso te va a cambiar la forma de ver la vida.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpión hoy, 2 de diciembre?

Tú te andas solit@ y vas hacia donde quieres y haces lo que te da la gana siempre. Sabes que no naciste para pedir permiso, rogar ni para andar dando explicaciones. Un viaje podría comenzar a cuajar para mediados de diciembre, ya sea con una amistad o alguien especial, tú sabrás. Es importante que sepas que te hará bien, te despejará y te recordará quién eres. Esta semana es perfecta para trámites, documentos, firmas o cualquier asunto legal o burocrático.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 2 de diciembre?

Ten mucho cuidado con una persona que podría meter cizaña si tienes pareja, pues claro está que no lo hace de buena fe, lo está haciendo porque te tiene envidia o porque quiere ver tu relación derrumbada. No permitas que nadie se meta en lo tuyo. No permitas jamás que alguien te haga sentir menos, pues tú vales, y bastante. Viene un viaje que comenzarás a planear y te va a salir de la mejor manera.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 2 de diciembre?

Nunca por nada dudes de tu capacidad para lograr tus sueños, porque siempre habrá gente envidiosa que buscará afectarte y bajonearte con sus comentarios y hacerte sentir menos pero tú eres fuerte, inteligente y disciplinado, así que puedes con eso y más. Si tienes pareja, se ve un escenario tranquilo, pero sí eres celoso o celosa cuidado porque tu pareja podría ser de esas personas a las que les encanta que les echen los perros.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 2 de diciembre?

Cuidado por dónde caminas porque sí te andas dando unos buenos golpes por ahí. Ve un poco más atenta o atento, porque vienes distraído y con la cabeza en mil cosas que ni al caso. Lo bueno es que las relaciones familiares empiezan a componerse, y eso te dará paz y estabilidad qie tanto te ha hecho falta. Algún amor a distancia podría ayudarte a sentirte emocionalmente acompañadx, porque aunque estén lejos, hay alguien que te piensa y te hace vibrar bonito.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 2 de diciembre?

Se vienen algunos días donde te vas a sentir muy triste sin razón aparente, como si algo te faltara. Y sí... Temo decirte que te falta encontrar tu propia felicidad. Espero que lo entiendas ya, pues la felicidad que tanto anhelas está dentro de ti, no en otras personas ni en lo que te den. Aprende a abrazarte tú. Posibilidad de que tengas una propuesta intrépida, ojo.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 2 de diciembre?

Si una vez desconfiaste de alguien, fue por algo, recuerda que tu intuición nunca te falla, y se podría avecinar una traición o revelación de chismes donde andan usando tu nombre más de lo que te gustaría, así que ten mucho cuidado con a quién le das tu corazón o con quien te relacionas, porque podrías terminar con el cora roto No te fijes solo en la envoltura, porque tú eres muy de enamorarte del cuerpo bonito y echar ojo y después arrepentirte cuando ves que por dentro son una chochinada.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 2 de diciembre?

Deja de ausentarte del ser amado esperando que te busquen. Hay personas tan orgullosas que si tú no las buscas, ellas tampoco te buscarán a ti. Así que no se te ocurra hacerte la o el interesante porque lo único que vas a lograr es que esa persona pierda interés. Ya somos adultos, así que habla claro y actúa como tal. Si tienes pareja, un embarazo podría aparecer en estas fechas. Si no quieres bebés por ahora, cuídate MUCHO, porque este mes todo pasa.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 2 de diciembre?

Tienes que aprender a dejar ir, aceptar que hay cosas que no son para ti ni te corresponden. No puedes andar cuidando lo que el universo ya te está diciendo que sueltes en repetidas ocasiones. Aprende a confiar en tu capacidad para tener a alguien que valga la pena y no cualquiera que te trae como títere emocional y lo sabes. Ya no te rebajes, tú no naciste para mendigar cariño.

