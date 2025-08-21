Los horóscopos de este viernes 22 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero
Te decimos qué le depara a cada uno de los signos del zodiaco y los retos a los que se enfrentarán. Estos son los horóscopos.
El Niño Prodigio, uno de los astrólogos más reconocidos de la actualidad, reveló los horóscopos del viernes 22 de agosto. Explicó lo que le depara a cada signo del zodiaco, principalmente en aspectos como el amor, la salud y el dinero.
Según el experto en energías, esta semana continúa la Luna en su paso por el signo de Leo, este día es ideal para poner atención en ti mismo y en lo que te hace único: al honrar tu esencia y seguir tu corazón, tu luz brilla y abre camino a una alegría genuina. A continuación, las predicciones de cada signo.
ARIES
Con la energía de la Luna a tu favor, tu vida amorosa y creativa se intensifica: los vínculos se fortalecen, surge admiración especial y tu carisma fluye al mostrar tu talento.
TAURO
La Luna favorece tu hogar y te inspira a renovarlo; un simple detalle puede transformar la energía y crear el ambiente perfecto para fortalecer la unión familiar.
GÉMINIS
La Luna aclara tu mente y te ayuda a expresarte mejor; un viaje corto o una mudanza traerán noticias positivas y conversaciones que abrirán nuevas conexiones.
CÁNCER
Tu economía toma impulso y tu talento se vuelve tu mejor aliado; organizar tus finanzas e invertir con claridad abrirá paso a una pronta prosperidad.
LEO
La Luna potencia tu carisma y te anima a expresarte con alegría; tendrás energía para decidir con firmeza y mostrar tu liderazgo con naturalidad.
El Niño Prodigio nos compartió el mensaje que nos tienen los astros.
VIRGO
Cierras una etapa y requieres abrir espacio a lo nuevo; al mirarte con sinceridad, dejas atrás lo que ya no eres para dar paso a una mejor versión de ti.
LIBRA
Hoy tu espíritu social se intensifica y te conecta con personas positivas; en encuentros grupales podrías forjar una amistad especial que renueve tu energía y alegría.
ESCORPIO
La Luna favorece tu área laboral y empiezas a cosechar los resultados de tu esfuerzo; disfruta tus logros y confirma que avanzas en la ruta correcta, siempre fiel a tu esencia.
SAGITARIO
La Luna en Leo activa tu crecimiento y aprendizaje; sigue tu intuición y aprovecha las oportunidades que conectan con tu esencia.
CAPRICORNIO
La Luna potencia tus recursos compartidos y la intimidad; negocia con cuidado y deja que la conexión profunda renueve tu energía y poder personal.
ACUARIO
Las relaciones, nuevas o existentes, te conectan contigo mismo; emprender en pareja o recibir orientación puede traer éxito, y si estás solo, alguien especial podría surgir.
PISCIS
Es un buen momento para cuidar tu cuerpo y bienestar; ejercicios conscientes, yoga y alimentación saludable fortalecerán tu energía física y mental.