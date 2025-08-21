Los horóscopos de este viernes 22 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero

El Niño Prodigio, uno de los astrólogos más reconocidos de la actualidad, reveló los horóscopos del viernes 22 de agosto. Explicó lo que le depara a cada signo del zodiaco, principalmente en aspectos como el amor, la salud y el dinero.

Según el experto en energías, esta semana continúa la Luna en su paso por el signo de Leo, este día es ideal para poner atención en ti mismo y en lo que te hace único: al honrar tu esencia y seguir tu corazón, tu luz brilla y abre camino a una alegría genuina. A continuación, las predicciones de cada signo.

ARIES

Con la energía de la Luna a tu favor, tu vida amorosa y creativa se intensifica: los vínculos se fortalecen, surge admiración especial y tu carisma fluye al mostrar tu talento.

TAURO

La Luna favorece tu hogar y te inspira a renovarlo; un simple detalle puede transformar la energía y crear el ambiente perfecto para fortalecer la unión familiar.

GÉMINIS

La Luna aclara tu mente y te ayuda a expresarte mejor; un viaje corto o una mudanza traerán noticias positivas y conversaciones que abrirán nuevas conexiones.

CÁNCER

Tu economía toma impulso y tu talento se vuelve tu mejor aliado; organizar tus finanzas e invertir con claridad abrirá paso a una pronta prosperidad.

LEO

La Luna potencia tu carisma y te anima a expresarte con alegría; tendrás energía para decidir con firmeza y mostrar tu liderazgo con naturalidad.

El Niño Prodigio nos compartió el mensaje que nos tienen los astros. [VIDEO] Él nos contó todo lo que podemos esperar para esta nueva semana que está comenzando y qué podemos esperar para nuestro signo.

VIRGO

Cierras una etapa y requieres abrir espacio a lo nuevo; al mirarte con sinceridad, dejas atrás lo que ya no eres para dar paso a una mejor versión de ti.

LIBRA

Hoy tu espíritu social se intensifica y te conecta con personas positivas; en encuentros grupales podrías forjar una amistad especial que renueve tu energía y alegría.

ESCORPIO

La Luna favorece tu área laboral y empiezas a cosechar los resultados de tu esfuerzo; disfruta tus logros y confirma que avanzas en la ruta correcta, siempre fiel a tu esencia.

Canva Los horóscopos para este viernes 22 de agosto de 2025.

SAGITARIO

La Luna en Leo activa tu crecimiento y aprendizaje; sigue tu intuición y aprovecha las oportunidades que conectan con tu esencia.

CAPRICORNIO

La Luna potencia tus recursos compartidos y la intimidad; negocia con cuidado y deja que la conexión profunda renueve tu energía y poder personal.

ACUARIO

Las relaciones, nuevas o existentes, te conectan contigo mismo; emprender en pareja o recibir orientación puede traer éxito, y si estás solo, alguien especial podría surgir.

PISCIS

Es un buen momento para cuidar tu cuerpo y bienestar; ejercicios conscientes, yoga y alimentación saludable fortalecerán tu energía física y mental.