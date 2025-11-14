Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 15 y 17 de noviembre

Mhoni Vidente reveló los horóscopos para el fin de semana del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, que cae en días de puente y vacaciones para muchos. La famosa astróloga advirtió que, aunque varios tendrán oportunidades de dinero, deberán cuidarse de las energías negativas.

A decir de la pitonisa cubana, estas son las predicciones para cada signo:

ARIES

Será un fin de semana lleno de actividades, y el lunes será tu mejor día. Aunque eres una persona precavida, estás descuidando a tu familia. Lo recomendable es no salir de vacaciones y dedicar tiempo a tu hogar y a tus seres queridos.

TAURO

Después de una semana llena de pendientes, llegó el momento de descansar. Pasa el fin de semana en casa y adquiere nuevos muebles o electrodomésticos que mejoren tu vida. Te lo mereces. Al mismo tiempo, cuídate de las malas vibras de personas que te tienen envidia.

GÉMINIS

Necesitas una depuración: despídete de amistades que no te aportan nada. Es momento de iniciar nuevas relaciones con energías positivas. Hay envidias alrededor de ti, por eso es vital que te alejes de ellas.

CÁNCER

Saldrás de viaje y vivirás una experiencia inolvidable porque realmente lo estás deseando. Tu mejor día será el 16 de noviembre, así que aprovecha las energías positivas de los astros. Mhoni Vidente asegura que mereces ser feliz.

LEO

Tu cuerpo está frágil y podrías estar enfermándote. Dedica tiempo a tu salud y atrae buenas energías descansando. Aprende a ahorrar: evita comprar impulsivamente. No te dejes manipular por nadie.

VIRGO

Tu mejor día será el 17 de noviembre, pero aun así tendrás un fin de semana agradable. Piensa en ti, descansa y dedica un día completo solo para tu bienestar, sin interrupciones. Conecta con tu casa, tu negocio y la naturaleza.

LIBRA

Será un fin de semana muy placentero. Mhoni Vidente prevé que tu día fuerte será el 16 de noviembre. En el amor habrá pasión; hazle caso a tus deseos. Sigue organizado, pero mantente atento a las ofertas reales y a tus relaciones familiares, porque has estado distante.

ESCORPIO

Al ser tu mes de cumpleaños, la suerte estará contigo. Recibirás muchos regalos, no solo por tu fecha especial, sino por la buena persona que eres. Sé justo con quienes te quieren y con quienes no. Das lo que recibes.

SAGITARIO

Estás atrayendo miradas porque te haces desear, y este fin de semana será tu oportunidad de seducir a esa persona que tanto quieres. Pero ten cuidado: abre los ojos, porque te estás rodeando de personas que no te convienen.

CAPRICORNIO

Tienes buena suerte por la alineación de tus chakras, pero no cantes victoria. Sé consciente de avanzar paso a paso. Este fin de semana, aprende a ser más discreto: no cuentes tus metas a corto plazo y busca nuevas formas de generar ingresos. Tu mejor día es el 16 de noviembre.

ACUARIO

No estás dejando el pasado atrás, y eso comienza a afectarte. Enfócate en el futuro y aprovecha el fin de semana para pensar en tus planes a corto, mediano y largo plazo. Rodéate de personas que te enseñen a vivir en el presente. No te conformes con mitades.

PISCIS

El 15 de noviembre será tu mejor día, aunque enfrentarás algunos obstáculos. Necesitas sanar y limpiar tu energía. No busques venganza, no te quedes en los “por qué” y procura razonar cada paso para continuar con tu vida.