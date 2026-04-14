Los signos castigados del 14 al 19 de abril por los fuertes cambios del fin de la temporada de Aries

La temporada de Aries termina el próximo domingo 19 de abril, y algunos signos están resistiendo fuertes cambios de energía que, poco a poco, comienzan a influir en su destino. De acuerdo con l os horóscopos semanales de Mhoni Vidente , son 4 los más afectados… y Cáncer es el que debe poner mayor atención.

Justo antes de dar paso a la temporada de Tauro, se vive uno de los momentos más intensos del ciclo astrológico. La energía se vuelve impulsiva, confrontativa y de cierre, provocando choques, decisiones abruptas y una limpieza forzada de todo aquello que ya no funciona.

En ese contexto, los signos zodiacales “castigados” son:

1. CÁNCER (Castigo interno)

Este signo se manteiene alerta ante energías negativas, por lo que tiene qu abrir bien los ojos en su entorno laboral. Podría enfrentar traiciones o tensiones laborales. Debe de evitar absorber problemas ajenos y tomar decisiones firmes sin dejarse llevar por emociones.

2. LIBRA (Castigo en relaciones personales y laborales)

Al ser el signo opuesto a Aries, los Libra reciben un impacto directo del cierre de esta temporada con conflictos en relaciones personales o laborales, ya que podrían romper vínculos que ya no funcionan o salir de la indecisión y tomar postura firme de una situación. Deberá dejar de complacer a todos y enfrentarse a la confrontación, mantener la calma antes situaciones complicadas y depurar a personas tóxicas.

3. ACUARIO (Castigo inmediato)

Está oblicado a tomar acciones y confrontación contra las injusticias, cortar entornos tóxicos y evitar conflictos verbales o malentendidos. Debe dejar de agachar la cabeza por otro y alejarse de los chismes para cambiar a un terreno en donde debe de hablar claro y poner límites, aunque esto genere fricción.

4. PISCIS (Castigo del pasado)

Sigue pensando en relaciones o situaciones del pasado que no la dejan avanzar. Vive en lo emocional y lo intuitivo, pero debe de actuar sin miedo a partir de esta semana. Tiene que eliminar lo que no le permite crecer y dejar de temer del “qué dirán”. Podría superar inseguridades y actuar con valentía en decisiones personales para madurar emocionalmente.

Cada signo sentirá diferente el cambio de temporada de Aries por Tauro en 2026.

¿Qué pasará con el resto de los signos en el fin de temporada de Aries?

Los demás signos del zodiaco también reciben un poco de la energía de los cambios a la era de Tauro, pero con menor impacto. Según las visiones de Mhoni Vidente , Géminis y Leo tienen presión moderada, con límites, resentimientos, envidias y problemas de dinero, pero no corren riesgo si actúan correctamente.

Asimismo, los demás signos (Aries, Tauro, Virgo, Sagitario, Capricornio y Escorpio) cierran la temporada con fluidez, estabilidad y crecimiento.

En ese sentido, la enseñanza que dejó Aries para esta temporada fue clara: se debe dejar de actuar con miedo, poner límites y soltar todo lo que ya no te suma.