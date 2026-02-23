Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 28 de febrero

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal con las predicciones de cada signo, que van del lunes 23 al sábado 28 de febrero. Según comentó la famosa pitonisa, los últimos días del mes pintan como decisivos para algunas personas, con grandes cambios y posibles destellos de suerte.

En su canal de YouTube, la astróloga explicó, uno a uno, todo lo que podría suceder en temas de amor, dinero y salud. Mira las visiones de esta semana.

ARIES

Sigues con buena suerte y estabilidad económica, pero todavía estás confiando demasiado en las personas incorrectas. Debes deshacerte de aquellas que no te están aportando nada. Tu mejor día es el 27 de febrero; ese día recibirás un dinerito extra para poder realizar pagos que tenías pendientes. Tienes un punto débil: nervios y estrés que salieron porque no estás durmiendo bien. Las propuestas y los negocios te llegarán pronto; hay que ser pacientes.

TAURO

Sigue adelante, no tengas miedo y sigue avanzando. Es una semana para ponerte a prueba y tienes que ser constante. Además, recibirás el reconocimiento laboral que estabas buscando; te sigues esforzando para crear un futuro mejor. Tendrás 3 golpes de suerte para los juegos de azar, pero tu punto débil viene en la salud, problemas de garganta y defensas bajas. Tendrás una semana de aceleración, muchos cambios y decisiones diferentes. En el amor, recibirás una sorpresa que no esperabas.

GÉMINIS

Poder, determinación y desarrollo humano son las características que describen tu semana. Es momento de ser auténtico y alejarte de aquellos que no te valoran como eres; tienes que decidirlo tú mismo. En relación con la salud, debes cuidarte para seguir con buena salud, porque estás sensible de la vista y de la garganta. En el amor, recibirás una propuesta de una persona del pasado, pero si la aceptas, solo te vas a retrasar. Cuídate de los fraudes; fíjate en lo que compras.

CÁNCER

Brilla más que nunca. Cerrarás el mes de febrero con suerte y brillarás, pero hay un pequeño traicionero en tu círculo social, así que debes mantenerte a la defensiva y cuidarte las espaldas por si las dudas. Tu mejor día es el 26 de febrero. Será una semana de resolver pendientes y papeleo que tenías guardado desde hace mucho tiempo.

LEO

Estás en un momento para desarrollarte mejor y no debes asumir que puedes llevar contigo a cualquiera; mejor decide por ti esta vez. Tendrás una semana de estar muy acelerado en el trabajo, pero pronto verás recompensas. Intenta remodelar tu casa y reemplaza todo aquello que no te sirve y no te deja fluir. En el amor se visualizan amores nuevos y estables. Finalmente, debes cuidarte de las malas energías y no le cuentes tus secretos a la gente equivocada.

VIRGO

Son momentos de madurez y pensar claramente hacia dónde vas. Son momentos de crecimiento personal y no tiene nada de malo si eres un poco egoísta en esta etapa porque debes pensar en ti ahora mismo y mejorar tu estilo de vida: come mejor, haz ejercicio, estrena lo que quieras. Recibirías un dinerito extra y se recomienda estar cerca de tu mascota o conseguir una.

LIBRA

Triunfo, estabilidad, pagar deudas y todo lo que pienses sobre estabilidad en el dinero… Estás de suerte y lo notas, por eso debes aprovechar para viajar o hacer lo que siempre quisiste hacer. No obstante, estás dándole demasiada atención a situaciones que no valen la pena y te generan preocupación. Mejora tu hogar, pon plantas, y haz una limpieza de energía para recibir lo positivo que se avecina para ti.

ESCORPIO

Eres fuerte, dinámico y con mucho desarrollo laboral. Debes ser consciente de lo que dices y haces; mejor no te metas en problemas porque te van a absorber demasiado. Enfócate en tu desarrollo personal y laboral. Cuidado con los corajes y con el estrés porque podrían darte problemas en el futuro próximo. En el amor hay compatibilidad y es momento de dejarte querer; dale la oportunidad.

SAGITARIO

Estás arriba de la rueda de la fortuna, y esto significa mejoras. Debes aprovechar, pero también conseguir organizar tu tiempo, desconfiar de todos y no caer tan fácil en estafas ni en engaños de otras personas. Estás en uno de tus días poderosos, por eso te sientes bien y quieres hacer muchas más cosas.

CAPRICORNIO

Cuida tu dinero, cuida tus inversiones, sé más organizado, no confíes en todo el mundo. Tu mejor día es el 27 de febrero, y Mhoni Vidente recomienda que te cortes el cabello para dejar malas vibras atrás. Fíjate en lo que comes, en el ejercicio y en tu salud. Las mentiras están cerca de ti y son muchas personas quienes te están engañando, así que no debes de confiar en todos o busca que sepas la verdad. Será una semana intensa en la pasión y en tus pendientes sobre el conocimiento.

ACUARIO

Tienes fuerza, determinación y crecimiento. Recuerda que es tu año y no necesitas nada de nadie; al contrario, ofrece tu energía a otros y júntate con quien quiera tenerte cerca. Tu mejor día es el 25 de febrero, cuando recibas un dinerito extra, pero buscarás más, así que recuerda que no debes trabajar de más. Finalmente, debes prepararte para la llegada de la primavera porque será una temporada de riqueza para ti.

PISCIS

Estás en una línea nueva que te da dinero y energía positiva para resolver pronto y efectivo. Tu mejor día es el 28 de febrero, cabalístico, porque recibirás dinero y una noticia impactante. Es tu temporada de cumpleaños y es un pretexto para aprender a dejarse querer. En cuestiones de salud, debes cuidarte los músculos y tener precaución en las caídas.