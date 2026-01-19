Estos son los signos bendecidos por el universo gracias a la unión del Sol, Venus y Plutón del 19 al 31 de enero

La segunda quincena de enero de 2026 llega cargada de una energía intensa y transformadora. Entre el 19 y el 31 de enero, el cielo será escenario de una poderosa conjunción entre el Sol, Venus y Plutón en Acuario: un evento astrológico que promete marcar un antes y un después en la vida de varios signos del zodiaco .

Según la astrología , esta alineación que tendrá sus picos energéticos más intensos durante la semana del 19 al 25 de enero, combina amor y transformación profunda, dando lugar a decisiones clave y revelaciones que ayudan a proyectar el futuro. Este tránsito abre una ventana para cerrar ciclos, sanar viejas heridas y dar paso a relaciones y proyectos auténticos.

Los 5 signos del zodiaco más favorecidos por la conjunción del Sol, Venus y Plutón

Del 19 al 31 de enero, el mensaje del universo es claro: la verdadera bendición llega a través del cambio, la autenticidad y la valentía de transformarse.



Géminis : experimenta claridad mental y apertura a nuevas ideas y vínculos que pueden marcar un giro positivo en su rumbo.

: experimenta claridad mental y apertura a nuevas ideas y vínculos que pueden marcar un giro positivo en su rumbo. Leo : enfrenta decisiones clave en el plano vincular, con la posibilidad de cerrar etapas y comenzar relaciones más auténticas.

: enfrenta decisiones clave en el plano vincular, con la posibilidad de cerrar etapas y comenzar relaciones más auténticas. Libra : recibe armonía y oportunidades en el amor y en acuerdos importantes, con posibilidades de relaciones transformadoras.

: recibe armonía y oportunidades en el amor y en acuerdos importantes, con posibilidades de relaciones transformadoras. Escorpio : sintoniza naturalmente con la energía de Plutón, aprovechando este tránsito para sanar, empoderarse y atraer abundancia emocional.

: sintoniza naturalmente con la energía de Plutón, aprovechando este tránsito para sanar, empoderarse y atraer abundancia emocional. Acuario: protagonista absoluto de la conjunción. Vive un renacimiento personal, con cambios profundos en su identidad, relaciones y proyectos de vida.

Astrología: ¿Qué significa la conjunción del Sol, Venus y Plutón en Acuario?

La conjunción del Sol, Venus y Plutón en Acuario representa un proceso de transformación consciente. El Sol ilumina aquello que necesita evolucionar; Venus rige el amor, los valores y el dinero; y Plutón actúa como catalizador de cambios profundos e inevitables.

En Acuario, este movimiento impulsa a romper estructuras emocionales para entender los vínculos desde una lógica más libre y auténtica. Durante este período, es común experimentar revelaciones internas, encuentros decisivos y giros inesperados en el plano afectivo o económico.