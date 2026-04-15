Los signos que podrían perder todos sus ahorros antes del 19 de abril, por el inicio de la era de Tauro
Las energías están cambiando esta semana, y los signos más distrídos e impulsivos podrían sentir la presión de sus errores
Este fin de semana, durante el domingo 19 de abril de 2026, terminará la era de Aries para entrar a la temporada de Tauro con cambios notorios para algunos signos, especialmente si se trata de dinero ahorrado. Según los pronósticos, algunos podrían cometer errores.
La entrada del Sol en Tauro marca un cambio energético fuerte, en donde los recursos toman protagonismo; algunos cometerán deslices que no habían prevenido, como Aries, Géminis y Cáncer. Pero no son los únicos.
ARIES
Vienes de tu temporada, con energía alta y ganas de comerte el mundo… pero eso también incluye gastar sin pensar. El riesgo está en las compras impulsivas, caprichos y decisiones financieras aceleradas. Así que piensa dos veces antes de pagar.
GÉMINIS
Tu mente inquieta te lleva a probar de todo, incluso inversiones o gastos innecesarios. El riesgo está caer en “ofertas irresistibles” o gastar en cosas que no usarás. Enfócate en lo esencial.
CÁNCER
La nostalgia y las emociones serán tu punto débil. El riesgo llega cuando quieres gastar para sentirte mejor o ayudar de más a otros. Ponte límites, también en lo económico.
LIBRA
Tu espíritu aventurero no descansa. Quieres astar en viajes, experiencias o planes espontáneos, pero recuerda que podrías quedarte sin respaldo económico por vivir el momento. Por lo pronto dile sí a la aventura, pero con poco presupuesto.
ACUARIO
Tu visión innovadora puede jugarte en contra. Hay riesgo en invertir en ideas poco seguras o proyectos sin bases sólidas. Podrías perder dinero por confiar demasiado en lo nuevo. Aterriza tus planes antes de soltar dinero.
¿Cómo proteger tu dinero con un poderoso ritual?
La era de Tauro está regida por los bienes materiales y la seguridad, en búsqueda de la estabilidad. Por eso, evidenciará los malos hábitos financieros, exigiendo orden y disciplina. Así que los signos más impulsivos o distraídos son los que más lo resienten.
Puedes proteger tu economía con un ritual sencillo, según el Feng Shui:
- Consigue una hoja de laurel.
- Tómala con tus manos y actívala diciendo: “Decreto que a través de ti se me abrirán los caminos de la abundancia, prosperidad y éxito”.
- Ponla dentro de tu cartera
- Portegerá tu dinero, atraerá la prosperidad y éxito.